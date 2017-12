Najstráženejšia škola je v Partizánskom, dôvodom je umenie

Sochu paralympionika Radovana Kaufmana v životnej veľkosti odhalili v areáli školy. Ďalšie obrazy a sochy umiestnili na chodbe budovy. Riaditeľka školy Jana Šomodiová vraví, že umelcov spoznala približne pred tromi rokmi. „Spája nás tá socha. Jej odhalením sme pocítili túžbu hlbšie spoznať život umelcov aj ich dielo, čo robia vo svojom voľnom čase, čomu sa venujú, a podarilo sa nám to. V čase adventu sme vytvorili priestor a autori prišli s prekrásnym darom – so sochami a obrazmi, z čoho sa nesmierne tešíme,“ povedala riaditeľka.

Potvrdila, že premeniť základnú školu na galériu nebolo jednoduché. „Priznávam, máme aj isté obavy, ale dôverujeme našim deťom. Sme presvedčení, že prostredie vychováva. Samozrejme, museli sme urobiť aj nejaké úpravy. Keďže ľudia sú rôzni, požiadali sme mestskú políciu o pomoc, a tá tu má 24-hodinovú službu. Veríme, že diela prežijú a šťastlivo poputujú do ďalších veľkomiest,“ uviedla Šomodiová. Podľa nej sa na výstavu do školy, ktorá potrvá do 14. decembra, môže prísť pozrieť aj verejnosť. Otvorené je aj v sobotu.

Maliar Stanislav Trepáč priznáva, že škola ako priestor je pre výstavu obrazov netradičná. Umelec pritom už vystavoval v rôznych mestách – v Paríži aj Londýne. „Tento priestor je zvláštny, ale sochy, diela, obrazy dokážu samy vytvoriť výstavnú sieň kdekoľvek. Vôbec nevnímam, že sme kdesi na chodbe, kde sa deti cez prestávky prechádzajú a šantia, ale vnímam tie diela a ľudí, ktorí prišli,“ povedal maliar.

Sochár Ján Ťapák vraví, že mal už veľa výstav, ale táto je špecifická a originálna. „Aj ma to zaskočilo, aj dojalo a som rád, že sme sa na to podujali,“ priznal sa. Dodáva, že so Stanislavom Trepáčom sú dobrí priatelia. Do Partizánskeho ich oboch priviedol Rado Kaufman, ktorý sa narodil v roku 1978 práve v Partizánskom a zomrel v roku 2003. Radovan bol paralympijským reprezentantom v cyklistike a zakladateľom kampane Na kolesách proti rakovine.

V areáli Základnej školy Radovana Kaufmana sa nachádza socha paralympionika Radovana Kaufmana v životnej veľkosti. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

V roku 1994 ho sarkóm pripravil o pravú nohu a v roku 2002 aj o ľavú lopatku. Na paralympiáde 2000 v Sydney získal zlatú medailu v cyklistických pretekoch na jeden kilometer s pevným štartom v olympijskom rekorde. Jeho sochu pre školu vytvorili práve J. Ťapák so S. Trepáčom. „Je rozdiel vystavovať v galérii a v škole, myslím si však, že niekedy je emócia na základnej škole silnejšia a väčšia ako v galérii. Áno, tie sochy majú hodnotu, treba ich postrážiť. V minulosti mi raz mestská polícia v kostole v Bratislave strážila výstavu a toto je po druhýkrát,“ povedal Ťapák.

Partizánske sa hrdí tým, čím sa mohli pýšiť významné európske mestá. „Radko Kaufman bol veľkou osobnosťou nášho mesta. Aj preto sme sa rozhodli, že po ňom pomenujeme základná školu,“ vysvetlil primátor Partizánskeho Jozef Božik. Najskôr chceli, aby umelci vytvorili iba sochu paralympionika, neskôr sa im zapáčila myšlienka, že spolupráca pôjde ďalej a škola sa premení na galériu. „Keď som počul ten výpočet, že vystavovali v Londýne, v Paríži, v Moskve, v Chicagu… A vidíte, teraz v tom zozname majú aj Partizánske. Uvedomujem, že keď títo páni budú vystavovať vo svete, Partizánske spomínať nebudú, ale my to budeme vedieť a budeme o tom rozprávať,“ uzavrel s úsmevom J. Božik.