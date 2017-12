Bez elektriny sú v Žilinskom kraji stále stovky odberateľov

Po stredajšej noci je bez elektriny viac ako 1 000 odberných miest v Žilinskom kraji. Väčšina z nich je na hornej Orave v okresoch Námestovo a Tvrdošín, potvrdil to hovorca spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia Miroslav Gejdoš. Podľa jeho slov sa v priebehu uplynulej noci počet porúch nezvýšil.

„Ak pôjde všetko podľa plánu, elektrikári by mali obnoviť dodávku prúdu do všetkých lokalít v priebehu dnešného dňa. Hneď ráno vyšli do terénu početné skupiny pracovníkov údržby. Už okolo siedmej sa im podarilo znovu pripojiť viac ako tisíc domácností,“ doplnil.

Pri stavaní nových stĺpov a stožiarov tam, kde ich polámali stromy, asistujú elektrikárom aj pracovníci z divízie stavebnomontážnej činnosti. „Ako rýchlo sa im bude dariť obnovovať zničené vedenia vysokého napätia bude závisieť najmä od toho, kedy sa na miesta dostane ťažká technika,“ dodal Gejdoš.

Celú situáciu podľa jeho slov pozorne sleduje aj tím operatívnych dispečerov distribučnej sústavy v Žiline, ktorý pracuje nepretržite. Úlohou dispečingu je mapovanie situácie na celom území stredného Slovenska, kde sa nachádza 35 tisíc kilometrov elektrického vedenia. Z dispečingu vychádzajú aj pokyny pre údržbárov v teréne, pričom najvyššou prioritou je ich bezpečnosť.