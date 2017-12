Ružinovskí poslanci neschválili rozpočet

Mestská časť Bratislava – Ružinov by mala v roku 2018 hospodáriť so sumou 35 760 325 eur v príjmovej aj výdavkovej časti. V pláne mala pokračovať v rekonštrukciách komunikácií a detských ihrísk, zatepľovaní škôl a rozširovaní kapacít materských škôl, do roku 2018 však vstúpi s rozpočtovým provizóriom. Na rokovaní zastupiteľstva totiž jedenásť z 19 prítomných poslancov schválilo uznesenie, ktorým presunuli peniaze v rozpočte a zároveň žiadali zapracovanie tejto zmeny do rozpočtu a predloženie pozmeneného návrhu na schválenie zastupiteľstvu.

„Znamená to, že v januári budúceho roka budeme hospodáriť s jednou dvanástinou bežných výdavkov plynúcich z rozpočtu pre rok 2017. Zároveň nám rozpočtové provizórium môže posunúť viaceré rekonštrukcie,“ objasnil starosta Ružinova Dušan Pekár.

Na zasadnutí mali poslanci schvaľovať aj novú grantovú výzvu pre rok 2018, ktorá je viazaná na rozpočet. Vzhľadom na jeho neschválenie bol tento bod stiahnutý z rokovania.