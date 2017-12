Žilinská polícia vystríha pred falošnými 50-eurovkami

Kým on na tržbe stratil, podvodník získal. Viacero falošných 50 euroviek sa objavilo v týchto dňoch na žilinských vianočných trhoch, upozorňuje na to polícia.

„Polícia upozorňuje, že podozrivé bankovky vykazujú absenciu niekoľkých ochranných prvkov: nekvalitný hologram (nalepená priesvitná lepiaca páska), smaragdové číslo – v ľavom dolnom rohu nominálna hodnota bankovky 50 nevykazuje svetelný efekt – a nekvalitná vodotlač,“ uviedla hovorkyňa žilinskej krajskej polície Jana Balogová. Bankovky poslali na ďalšiu expertízu.

Falošné 50 eurovky sa vyskytli na vianočných trhoch na Mariánskom námestí v Žiline. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Výskyt podozrivých päťdesiateurových bankoviek eviduje polícia nielen v stánkoch malých predajcov na vianočných trhoch v Žiline, ale aj na ďalších miestach v Žilinskom kraji. Upozorňuje preto, aby si predajcovia pozorne všímali ochranné prvky. „Pravosť eurobankoviek sa dá pomerne ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením,“ dodala Balogová.

Falošnou bankovkou platil údajne mladý muž s českým prízvukom. „Ja som sa s tým osobne nestretla, ale vieme o tom, že sa tu vyskytli falošné bankovky, riešila to aj polícia. Stánky okolo s ňou mali problémy. Kontrolujeme preto každú 50-eurovku, máme na to testovacie fixky,“ povedala Silvia, ktorá predáva v jednom zo stánkov na žilinskom Mariánskom námestí.



(V súvislosti s výskytom podozrivých bankoviek v Žiline polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení mladého muža (na fotografii), ktorý by svojou výpoveďou mohol prispieť k objasneniu výskytu týchto podozrivých bankoviek. Akékoľvek informácie k totožnosti mladého muža je potrebné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na Odbore kriminálnej polície v Žiline.

„Mala som tú skúsenosť, až v banke mi na to prišli. To bolo ešte v prvých dňoch ako sa začali vianočné trhy. Nepríjemná skúsenosť. Vôbec som nepočítala, že sa mi to môže stať a od tej chvíle si dávam pozor,“ povedala Jana, ďalšia z predávajúcich, ktorej v tržbe skončila falošná bankovka.

Falošné 50-eurovky sa v Žilinskom kraji objavili aj tento rok pred letom a pravdepodobne pochádzali z Poľska. Falzifikáty boli takmer na nerozoznanie od skutočných bankoviek. Najviac sa objavovali v okrese Čadca. Platili nimi mladíci, ktorí si cez inzertné portály vyhliadli tovar ako kabelky, mobily alebo aj autá.