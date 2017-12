Súd zveril dieťa recidivistovi, ten ho zneužíval

Pred sudcu Okresného súdu v Prievidzi sa v stredu postavil Dušan K. (59), ktorého vinia, že od júna 2016 do februára 2017 sexuálne zneužíval mladú dievčinu. Do starostlivosti mu ju zveril súd aj napriek tomu, že bol v minulosti jedenásťkrát trestaný. Kto v tomto prípade pochybil: súd, sociálka alebo rodičia dievčaťa?

Rodičia nezvládali výchovu dcéry, matka kvôli alkoholu, otec pre zdravotné problémy. Na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Partizánskom sa preto dohodli, že ich dcéru bude vychovávať sused Dušan K. Dievča, ktoré ledva oslávilo 16 rokov, skončilo v rukách recidivistu, čo v roku 2015 odobril aj okresný súd. Onedlho však vyšlo najavo, čo sa vlastne odohráva za dverami bytu.

Policajný vyšetrovateľ náhradného rodiča Dušana K. obvinil zo sexuálneho zneužívania, z výroby a distribúcie pornografie. Prípadom sa momentálne zaoberá prievidzský okresný súd, verdikt zatiaľ nepadol a pojednávanie odročili.

Prečo však súd zveril dieťa do opatery recidivistovi? Podľa známeho trenčianskeho právnika Jána Kanabu st. je vina tak na strane súdu, ako aj sociálky. "Som presvedčený, že kuratela spravila chybu. Ak niekto prejaví záujem, aby mu bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, musia v prvom rade skúmať podmienky, v akých býva, jeho minulosť, teda či bol trestaný, prípadne odsúdený a za akú trestnú činnosť.

To sú podstatné veci, veď ide o dieťa a oni zastupujú jeho záujmy." Podľa právnika úrad práce mal preveriť, či bude pre dieťa vhodnejší detský domov, alebo zverenie tretej osobe. „Pravda je, že aj súd spravil chybu. Keď rozhoduje, musí zistiť, komu dieťa vlastne zveruje. Ak ho zveria kriminálnikovi, kde je záruka, že bude dobrým vzorom? To si ani súd neuvedomil? Veď to je evidentné porušenie práva ochrany dieťaťa,“ myslí si Kanaba starší.

Podľa hovorkyne Ústredia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Jany Lukáčovej chyba nie je na ich strane. „Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nemá zákonnú možnosť vyžiadať si výpis z registra trestov fyzickej osoby,“ uviedla. O zverení do náhradnej osobnej starostlivosti rozhoduje súd a ten má podľa Lukáčovej všetky možnosti vyžiadať si potrebné dôkazy vrátane výpisu z registra trestov fyzickej osoby.

Hovorca ministerky spravodlivosti Peter Bubla potvrdil, že rezort v rámci svojich kompetencií prípad prešetroval. „Mali sme k dispozícii súdny spis. Vyžiadali sme si aj ďalšie informácie. Z materiálov vyplynulo, že pri rozhodovaní boli vypočutí všetci, ktorí mali čo k prípadu povedať, a zároveň všetci k návrhu na zverenie maloletej do náhradnej osobnej starostlivosti poskytli pozitívne stanoviská,“ povedal. So zverením súhlasili rodičia, kolízny opatrovník aj prokurátor. Podľa neho ministerstvo môže preveriť, či sudca porušil svoje povinnosti, či nedochádza k prieťahom v konaní. V kompetencii ministerstva však nie je posudzovanie správnosti rozhodnutia.

Podľa informácií denníka Pravda dievčina v čase, keď súd rozhodoval o opatrovníctve, vypovedala, že s Dušanom K. vychádza dobre. Tvrdila, že je spokojná a nič by nechcela zmeniť. V správe, ktorú vypracoval úrad práce, sa píše, že u náhradného rodiča neboli zistené nedostatky v starostlivosti o zverenkyňu a domácnosť. Rodičia, kolízny opatrovník aj prokurátor brali ohľad najmä na zlú situáciu, v ktorej sa dievča nachádzalo a jeho zdravotný stav. Usúdili, že bude vhodné zveriť dievča do starostlivosti osoby, ktorú pozná a u ktorej prakticky býva, pretože matka sa často neukázala doma aj niekoľko dní.

Svedkovia však hovoria aj o tom, že mladistvá bývala u Dušana K. dlhšie. Tvrdia, že ju zneužíval už v čase, keď nemala ani 15 rokov. Kamarátke sa dokonca posťažovala, že chcela viackrát od neho odísť, ale bála sa, že na ňu fyzicky zaútočí.

Samotný súdny proces prebieha s vylúčením verejnosti. Dôvodom je citlivosť prípadu, pri ktorom sa rozoberajú detaily sexuálneho zneužívania aj výroba pornografie. Za zatvorenými dverami pojednávacej miestnosti sú však mimoriadne vybičované emócie, k čomu výrazne prispieva aj obžalovaný.