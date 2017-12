Chalaňom sa bazár opäť vydaril! Za vyše 22-tisíc eur podporia štyri projekty

(Kliknutím na obrázok zväčši, Zľava Miezga, Latinák, Jakab. Tváre Vianočného bazáru chalaňov.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Vianočný bazár chalaňov

Krátko pred Vianocami už tradične ožije bratislavský V-club neobyčajnou atmosférou. Stretnúť tam môžete známe tváre, medzi inými aj hercov Lukáša Latináka, Róberta Jakaba či Mariána Miezgu. Tí spolu s Jurajom Kemkom stoja za jedinečným projektom, ktorého cieľom je pomáhať. Do bazára môžete priniesť to, čo už nepotrebujete, no inému to môže pomôcť. Tých pár eur za nákup, spolu s peniazmi zo vstupného na pobázarový žúr, potom putuje na dobrú vec.

Nechýbalo však ani luxusnejšie oddelenie, tzv. Tuzex. Tento rok patrili medzi najzaujímavejšie a najdrahšie predané kúsky obraz od Mareka Ormandíka, či vlastnoručne vyrobené sklenené vázy od Lukáša Latináka. Na svoje si však prišli aj športoví zberatelia – vďaka Vianočnému bazáru chalaňov si mohli kúpiť podpísané dresy Petra Sagana či ženského florbalistického družstva. Svojho majiteľa má aj dres Mariána Gáboríka a zbierku vzácnych tenisových rakiet rozšírilo aj Tenisové múzeum v Bratislave, ktoré získalo raketu Novaka Djokovica.

Tento rok sa podarilo vyzbierať až 22 500 eur.

„Touto cestou by som rád poďakoval všetkým, ktorí si niečo u nás na bazáre kúpili, prípadne sa prišli zabaviť na žúr a takto podporili charitatívnu stránku nášho podujatia, vďaka čomu môžeme neustále pomáhať tým, ktorí to potrebujú,“ povedal Dušan Lančarič, podpredseda združenia Bazár chalaňov.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Vianočný bazár chalaňov pomáha už ôsmy rok.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Vianočný bazár chalaňov

Vyzbierané peniaze rozdelia medzi štyri projekty. Tento rok to bude projekt Cesta z mesta – pomoc deťom s diagnózou „vrodená CMV infekcia“, „Black&White“ – projekt združenia Equity, ktoré sa venuje znevýhodneným skupinám a jednotlivcom rómskej národnosti a snaží sa o rozvoj ich vzdelania, talentu a integráciu do spoločnosti. Finančnú pomoc získa aj projekt Starci na chmelu, ktorý podporuje aktivity zariadení pre seniorov. V spoločnom projekte sa chalani rozhodli podporiť aj Filmovú a televíznu fakultu VŠMU.

Viac informácií o celom podujatí a projektoch, ktoré sa vďaka finančnej zbierke podporia nájdete na internetovej stránke vianocnybazar­chalanov.sk.