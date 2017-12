Nitrianske autobusy končia na sviatky skôr ako inde

Na Vianoce asi do piatej popoludní a na Silvestra približne do deviatej večer. Neskôr už mestské autobusy v Nitre premávať nebudú.

Takéto obmedzenie platí v čase, keď sa mnoho ľudí vydáva na návštevu k príbuzným či na polnočnú omšu. Posledný decembrový deň sa zas chystajú osláviť príchod Nového roku v centre.

V iných mestách pritom verejná hromadná doprava funguje aj vo večerných až nočných hodinách, hoci v obmedzenom režime. O skoršom ukončení premávky nitrianskych mestských autobusov počas 24. a 31. decembra informovala pred sviatkami spoločnosť Arriva Nitra, ktorá v meste pod Zoborom prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu.

Ľudom, ktorí nemajú auto alebo ho chcú nechať doma, zostanú na presun po týchto časoch len dve možnosti. Prvou voľbou je ísť pešo, čo nemusí byť vzhľadom na rozlohu Nitry otázkou len niekoľkých minút. Ak by večer bola poľadovica, mohlo by to byť dokonca nebezpečné. Druhou možnosťou je využiť taxi službu.

Podľa nitrianskych mestských poslancov, ktorých Pravda oslovila, by mala MHD jazdiť v meste aj vo večerných hodinách. To, že autobusy ukončia premávku skôr, však pre nich bolo novinkou. „Počas sviatkov nikam necestujem, ani do mesta. Myslím si však, že MHD by mala fungovať tak ako počas víkendov a sviatkov,“ hovorí poslanec Milan Burda.

Obmedzenie do piatej respektíve do deviatej hodiny večer sa mu nezdá správne. „Nejaký spoj by mal ísť aj neskôr, o desiatej až jedenástej hodine večer,“ dodáva Burda. Podľa poslanca Daniela Hechta by nitrianska MHD mala fungovať rovnako ako v iných mestách. „Autobusy musia chodiť. Síce v obmedzenom režime, ale musia,“ dodáva Hecht. Inak neuvažuje ani poslanec Jozef Trandžík. „Vianoce trávim väčšinou mimo Nitry, no sú tu napríklad starší ľudia, ktorí chodia na návštevu k svojim deťom a večer sa potrebujú dostať domov. Nie každý má auto,“ pripomína poslanec.

Podľa Igora Kršiaka, prednostu Mestského úradu v Nitre, však nejde o novinku a tento model MHD počas Štedrého dňa a Silvestra fungoval v meste aj po minulé roky. Neoficiálne nám to potvrdili aj za spoločnosť Arriva.

„Mesto Nitra aj na základe skúseností z minulých rokov eviduje a predpokladá menší počet cestujúcich počas obdobia vianočných a novoročných sviatkov, čomu prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy prispôsobil rozsah služieb,“ vysvetľuje prednosta. Posledný silvestrovský spoj odíde podľa neho asi o hodinu skôr v porovnaní s nedeľným cestovným poriadkom, štedrovečerný ešte s väčším predstihom.

Pravda sa pozrela, ako funguje mestská doprava počas týchto dvoch dní v iných kútoch Slovenska. Tam, kde už zverejnili informácie, ľudia nezostanú úplne bez večerných spojov. Mestské autobusy budú premávať obmedzene, teda vo víkendovom a sviatočnom režime. Intervaly síce budú dlhšie, pôjdu však aj vo večerných či nočných hodinách. Niektoré konkrétne linky však môžu byť vynechané.

V Banskej Bystrici budú 24. a 31. decembra premávať autobusy podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Po 16. h nevypravia len vybrané spoje. Zvolenské autobusy budú oba dni voziť ľudí podľa víkendových a sviatočných cestovných poriadkov. Len počas Štedrého dňa nevyrazia do ulíc konkrétne večerné spoje. Linky prešovskej MHD pôjdu taktiež počas oboch dní ako v nedeľu a vo sviatok. Na Štedrý deň bude ich premávka ukončená okolo 17. h. Avšak večernú dopravu budú zabezpečovať tri nočné linky podľa bežných cestovných poriadkov pre nedeľu a sviatok.

Podobné obmedzenia čakajú aj hlavné mesto. Podrobnosti uvádza Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe. Sľubuje však, že počas Vianoc a Silvestra posilní mestskú dopravu kapacitnejšími vozidlami. „Na vítanie Nového roka zároveň posilníme aj intervaly štandardných nočných liniek a pridáme tri samostatné električkové nočné linky,“ informuje DPB.