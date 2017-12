Poprad a Kežmarok zrušili počas sviatkov parkovné

Od tohto ústretového kroku si sľubujú nielen viac turistov v meste, ale aj podporu miestnych podnikateľov.

„Možnosť parkovania zdarma v období vianočných sviatkov zavádzame po prvý raz. Odsúhlasili ju poslanci mestského zastupiteľstva na svojom novembrovom zasadnutí,“ informovala hovorkyňa mesta Kežmarok Zuzana Šlosárová. Nariadenie nadobudlo účinnosť od pondelka 18. decembra a bude v platnosti do polnoci 5. januára 2018. Poslanci ho zdôvodnili snahou o ešte väčšie zatraktívnenie centra mesta a podporou miestneho podnikateľského prostredia.

Ide o ústretový krok mesta voči domácim i návštevníkom, ktorí budú na Námestie sv. Egídia ozdobené bohatou vianočnou výzdobou prichádzať na rôzne podujatia Zimného festivalu. hovorca Popradu Marián Galajda

Kežmarčania sa zavedením dočasného bezplatného parkovania mohli inšpirovať v neďalekom Poprade, kde turisti a návštevníci neplatia za parkovanie v období vianočných sviatkov už viac rokov. Hovorca mesta Marián Galajda spresnil, že tento rok vstúpila do platnosti táto úľava od 15. decembra a bude platiť až do večera 7. januára budúceho roku. Od ďalšieho dňa bude opäť všetko po starom.

„Parkovanie zdarma bude v platnosti na všetkých mestských parkoviskách a týka sa takmer tisícky parkovacích miest. Mimo prevádzky budú v tomto sviatočnom čase rampy na parkoviskách s bezobslužným parkovným systémom, ako aj parkovacie automaty,“ uviedol Peter Fabian zo Správy mestských komunikácií v Poprade.

Mestské parkoviská v Poprade budú môcť návštevníci využívať v období Vianoc zdarma. Autor: ARCHÍV MESTA POPRAD

O špeciálnom režime na parkoviskách budú návštevníci informovaní nálepkami v trojjazyčnej textovej mutácii umiestnenými na parkovacích automatoch. „Ide o ústretový krok mesta voči domácim i návštevníkom, ktorí budú na Námestie sv. Egídia ozdobené bohatou vianočnou výzdobou prichádzať na rôzne podujatia Zimného festivalu Popradské Vianoce 2017, medzi ktorými nebude chýbať ani živý betlehem. V centre Popradu je otvorené Adventné mestečko, k dispozícii bude čoskoro aj mobilná ľadová plocha. Bezplatné parkovanie je zároveň pozvánkou na prechádzku námestím či predvianočné nákupy,“ zdôraznil Galajda.

Oplatí sa tento krok podtatranských miest z finančného hľadiska a nestratia príliš na príjme z parkovného? Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska Eva Balážová to považuje predovšetkým za pekný akt adventu zo strany týchto miest. „Myslím si, že je to efektívny krok. To, čo v týchto dňoch stratia na parkovnom, sa im vráti v podobe podpory lokálneho trhu a miestnej ekonomiky. Predpokladám, že väčšina Popradčanov či Kežmarčanov má zakúpené ročné parkovacie karty, čiže ich sa to nejako nedotkne. Ocenia to však ľudia z okolia, ktorí budú chcieť stráviť v týchto mestách čas a nakupovať,“ podotkla Balážová.

Popradčania chcú aj cez bezplatné parkovné lákať vo vianočnom čase do svojho mesta návštevníkov aj na ďalšie podujatia a súťaže. Jednou z nich je fotografická súťaž, v ktorej miestni i návštevníci a turisti môžu zvečňovať rôzne podoby sviatočného Popradu. Fotky budú zverejňované na sociálnej sieti Instagram a cieľom je vytvorenie najväčšej galérie fotografií a videí venovanej Vianociam v Poprade.

„Na jednej strane chceme domácich motivovať k tomu, aby poslali odkaz do sveta zo svojho mesta aj s posolstvom, ktoré mu dá vlastný, osobný príbeh. Na strane druhej budeme radi, ak sa do súťaže zapoja aj cezpoľní, a uvidíme, ako vnímajú vianočný Poprad oni,“ poznamenal primátor mesta Jozef Švagerko.

O najkrajších fotografiách rozhodne porota po skončení súťaže, ktorá potrvá do 31. januára budúceho roku. Desiati autori najkrajších záberov získajú fotografické knihy o Poprade.