Zhasne Nesrovnal Bratislavu?

Zostane Bratislava po novom roku bez osvetlenia? Otázka, na ktorú pár dní pred koncom roka nikto nevie alebo nechce odpovedať. Mesto totiž nemá zazmluvnenú firmu, ktorá by osvetlenie mala prevádzkovať. V hre je viac ako 47-tisíc lámp, ktoré sú v uliciach po celom meste.

Dvadsať rokov „svietila“ v Bratislave spoločnosť Siemens. Jej kontrakt s mestom na prevádzku osvetlenia sa skončil ešte vlani. Mesto vypísalo verejné obstarávanie a kým z neho vzíde víťaz, podpísal primátor Ivo Nesrovnal so spoločnosťou zmluvu na dvanásť mesiacov s možnosťou opcie na ďalších dvanásť. Jej platnosť sa skončí už o niekoľko dní, ale mesto možnosť opcie nevyužilo. Magistrát sa rozhodol pre krok, ktorý celú situáciu skomplikoval. Zvolil rokovacie konanie bez zverejnenia a so Siemensom sa dohodol priamo bez súťaže. Spoločnosť by tak osvetlenie v meste spravovala za 1,9 milióna eur aj v roku 2018.

A práve tu sa začína problém, kto a či bude v hlavnom meste svietiť. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) totiž postup magistrátu, teda výber dodávateľa bez súťaže, začal skúmať. „Úrad zároveň vydal aj rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastavil konanie kontrolovaného, teda magistrátu, a zároveň skúma, či už bola uzavretá zmluva s dodávateľom,“ uviedla hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková. To znamená, že kým úrad nerozhodne, Nesrovnal žiadnu zmluvu podpísať nemôže.

Hovorkyňa spoločnosti Siemens Monika Orbanová pre Pravdu uviedla, že spoločnosť s mestom Bratislava momentálne nemá podpísanú zmluvu o prevádzke verejného osvetlenia. „Spoločnosť Siemens je pripravená poskytnúť mestu od 1. januára 2018 akúkoľvek súčinnosť pri prevádzke osvetlenia a budeme postupovať na základe pokynov od mesta,“ odpovedala Orbanová na otázku, či zabezpečia osvetlenie aj bez kontaktu, pokiaľ sa problém nevyrieši.

Bratislavský magistrát na otázku Pravdy, či hrozí Bratislave od januára tma, nereagoval. Primátor Nesrovnal predtým pre médiá tvrdil, že mesto zabezpečí prevádzku systému tak, aby bol funkčný. Ktorá firma bude mať osvetlenie na starosti, to už nespresnil. Magistrát opakovane trvá na tom, že postupoval podľa zákona a kým nie je verejné obstarávanie ukončené, odmieta podávať ďalšie informácie.

Iný názor má mestské zastupiteľstvo, ktoré súťaž na nového dodávateľa osvetlenia kritizuje od začiatku a Nesrovnala opakovane zaviazalo obstarávanie zrušiť. Primátor to však ignoruje. „Predmetné uznesenie je taktiež v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko zákon taxatívne vymenúva dôvody, pre ktoré je možné súťaž zrušiť. Také dôvody nenastali,“ reagovala v minulosti na verdikty mestského zastupiteľstva hovorkyňa Bratislavy s tým, že politické zásahy do verejnej súťaže bránia zmene súčasného nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia.

Podľa mestského poslanca Milana Vetráka teraz aj Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil podozrenia, ktoré mali poslanci, že zadávanie zákaziek spôsobom, akým to robí primátor, je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a zvýhodňuje doterajšieho prevádzkovateľa verejného osvetlenia v meste.

„Z podkladov, ktoré sú dostupné, sa zdá, že vedenie hlavného mesta zvolilo veľmi nešťastné dočasné riešenie situácie, dôsledkom ktorého budú ďalšie vysoké pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie, na ktoré sa poskladajú všetci Bratislavčania zo svojich daní,“ mieni Vetrák. Situácia, že by Bratislava zhasla, podľa neho síce nenastane, no práve na úkor spomínaných pokút. „Celkovo však prístup primátora hodnotím ako neprijateľný a z pohľadu Bratislavčanov ako nevýhodný, pretože aj finančne na to doplatíme všetci a oveľa viac ako doteraz, ak pán primátor nezruší prebiehajúce verejné obstarávanie, o čo ho ako poslanci už niekoľko mesiacov žiadame," uzavrel Vetrák.

Verejné obstarávanie vyhlásili na konci mája. Suma zákazky na nové osvetlenie je 143 697 471 eur bez DPH a magistrát chce zmluvu uzavrieť na 20 rokov. Ponuky môžu záujemcovia predkladať do januára. Súčasťou obstarávania je komplexná služba správy verejného osvetlenia, teda aj jeho rekonštrukcia a modernizácia. Do budúcnosti mesto počíta s výmenou starých lámp za inteligentné svetelné body. Tie by mohli pomáhať pri parkovaní, monitorovať znečistenie vzduchu či intenzitu dopravy. Hlavné mesto má sústavu verejného osvetlenia so 47 664 svetelnými bodmi. Osvetlenie stojí Bratislavu približne šesť miliónov eur ročne.

Úrad pre verejné obstarávanie pritom upozornil už na prvé predĺženie zmluvy z konca roka 2016, pre ktoré hrozí Bratislave pokuta. Konštatoval, že rokovanie priamo so spoločnosťou Siemens na pokračovanie dodávky verejného osvetlenia bolo zo strany magistrátu sporné. Podľa ÚVO došlo k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Mesto so zisteniami nesúhlasilo a spor skončil na krajskom súde.

V lete sa na súd obrátila aj časť mestských poslancov, ktorým sa nepáči, že primátor odmieta zverejniť výsledky auditu o stave verejného osvetlenia v Bratislave.