Rok po požiari finišujú práce na budove fakulty

Do laboratórií a učební sa vrátia skôr, ako sa predpokladalo. Keď vlani 9. decembra zachvátil ničivý požiar strechu budovy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, predpokladalo sa, že následky pohromy sa budú odstraňovať dva roky.

Napokon bude tento čas kratší. Strecha je už vymenená za novú a finišujú aj rekonštrukčné práce v interiéri. Do plnej prevádzky by sa mala univerzita vrátiť od nového školského roka, v obmedzenom režime budú môcť študenti využívať laboratóriá už v letnom semestri.

Štyri zničené posluchárne, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií, kancelárske priestory, ale aj chodby, zábradlia, o do tla zhorenej streche nehovoriac. Taký bol podľa rektora UPJŠ Pavla Slováka sumár škôd, ktoré univerzite spôsobil oheň a jeho následná likvidácia. Škody, ktoré spôsobil elektrický skrat v jednej z miestností, vyčíslili asi na tri milióny eur. Slovák predpokladal, že rekonštrukčné práce budú trvať dva roky.

„Ten odhad vychádzal z predpokladaných prác. Tie však budú napokon trvať kratšie. Po výmene strechy sa ešte musí dokončiť obnova fasády budovy a dokončujú sa už aj práce v interiéri budovy. Tie boli naozaj veľmi rozsiahle a zahŕňali aj veci, s ktorými sa pôvodne nepočítalo,“ vysvetľuje kvestor UPJŠ Michal Tkáč. Na otázku, koľko odborných miestností vtedy zničil či poškodil dym z požiaru a voda po jeho hasení, odpovedá, že ľahšie je spočítať, koľko ich poškodených nebolo. „Nepoškodené zostali len tri laboratóriá,“ zdôraznil Tkáč.

Kvestor zdôrazňuje, že požiar a jeho dôsledky okrem strechy a miestností v budove poškodili aj dvere a okná, stropy či rozvody vzduchotechniky. „A nielen to. Aj rozvody vody, elektroinštalácie, vykurovania, schodiská, svetlá či zábradlia sa museli rekonštruovať nanovo. Keďže budova univerzity je z roku 1903, nechýbali pritom ani pamiatkari. Nariadené boli reštaurátorské práce na atike, aktuálne prebiehajú reštaurátorské práce na schodištiach, zábradliach a samotných schodoch,“ vymenúva ďalej kvestor UPJŠ.

Pri rekonštrukcii priestorov sa podľa Tkáča museli robiť aj neplánované opravy nad rámec predpokladaného rozpočtu. K takým patrí aj výmena drevených konštrukcií v stropoch nad miestnosťami, kde bola zistená škodlivá huba drevomorka. Aby sa nešírila ďalej a nepoškodila aj zdravé drevo, museli konštrukciu nahradiť novou.

Náklady na rekonštrukciu ohňom poškodenej budovy budú vo výške viac ako tri milióny eur. Univerzite na obnovu budovy prispel štát, no použije na to aj vlastné zdroje. Sanačné práce si vyžiadali celkom 240-tisíc eur, rekonštrukčné 2,7 milióna eur.

„Tu treba povedať, že hneď po požiari nám veľmi promptne pomohol štát. Už 16. decembra 2016 sme mali s ministerstvom financií podpísanú zmluvu o návratnej pôžičke v objeme 3 milióny eur so splatnosťou na tri roky. Následne nám ministerstvo školstva poskytlo dotáciu vo výške 800-tisíc eur. Z toho bolo 500-tisíc určených na bežné a 300-tisíc na kapitálové výdavky. Po požiari prírodovedecká fakulta vyhlásila aj verejnú zbierku. Podľa aktuálnych informácií je na jej účte 30-tisíc eur,“ zdôraznil Tkáč.

Kvestor ďalej pripomenul, že viaceré poškodené laboratóriá a kancelárie budú musieť dovybaviť novými prístrojmi, zariadeniami a nábytkom. Zatiaľ stále nevedia, v akom stave a či vôbec budú funkčné prístroje, ktoré pri požiari stihli z ohrozených miestností odniesť. "Či budú v poriadku, to budeme zisťovať až pri ich oživovaní, " pripomenul.

Poškodené časti budovy a laboratóriá využívalo pred požiarom 21 zamestnancov, 15 doktorandov a 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie. Univerzite v tých časoch veľmi pomohli poskytnutím svojich priestorov iné fakulty UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach a pomoc jej ponúkli aj viaceré partnerské organizácie.

Po prístrojoch a zariadeniach sa do budovy začnú od februára budúceho roku vracať aj dočasne vysťahovaní študenti. Letný semester, i keď v obmedzenom režime, by už mohli absolvovať v staronových priestoroch. A od septembra 2018 by už s výučbou v Prírodovedeckej fakulte UPJŠ malo byť podľa Tkáča všetko po starom.