Nesrovnal sa chce v novom roku vrátiť k téme parkovania

Podľa predsedu dopravnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň mestského poslanca Jozefa Uhlera by bolo dobré, aby poslanci ľuďom pred budúcoročnými novembrovými komunálnymi voľbami ukázali, že problém s parkovaní chcú vyriešiť. „Nemyslím si, že sa poslanci majú čoho báť, je to len zavedenie poriadku tak, ako to funguje v iných krajských mestách na Slovensku,“ spomenul Uhler s tým, že sa obáva toho, aby sa nezopakoval scenár z januára 2014. „Bolo to pred komunálnymi voľbami, primátor (bývalý bratislavský primátor Milan Ftáčnik, pozn. SITA) vtedy predkladal parkovaciu politiku, poslanci dostali strach a neschválili ju,“ poznamenal poslanec s tým, že ak príde Ivo Nesrovnal s témou parkovacej politiky, podporí ju.

„Sme na konci volebného obdobia a nemáme pripravené ani jedno záchytné parkovisko, nemáme pripravenú mestskú hromadnú dopravu. Obávam sa, že zavedenie parkovacej politiky sa presúva na nové volebné obdobie,“ poznamenal pred novinármi mestský poslanec Ján Budaj.

Dodatkom sa poslanci zaoberali už štyrikrát

Pravidlami parkovania v hlavnom meste SR Bratislave sa naposledy bratislavskí mestskí poslanci zaoberali v septembri. Opäť vtedy neschválili dodatok k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou. Dodatkom sa poslanci zaoberali už štvrtýkrát, v apríli, máji a ani júni sa na jeho znení nedohodli.

Primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi sa tento krok poslancov nepáčil. Podľa neho je Bratislava záchytným parkoviskom pre celé Slovensko. Poslanec Ján Budaj v septembri v diskusii počas zastupiteľstva primátorovi povedal, že pravidlá parkovania nemení a do zastupiteľstva predkladá znovu to isté. Občania by podľa neho platili daň, za ktorú nič nedostanú. Ako spomenul, parkovacia politika je o tom, že občan dostáva za svoje peniaze službu, čo v tomto prípade neplatí.

VZN platí od marca

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca, aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Dodatok upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ uviedol Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu.