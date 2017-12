Zostane baroková kaplnka napospas osudu?

Kaplnka nesúca meno svätej Magdalény je skutočne bez majiteľa, v podstate akoby ani neexistovala, nie je totiž zapísaná ani v katastrálnych mapách. O to, prečo je kaplnka v zúboženom stave a komu vlastne patrí, sa po podnete od občanov začala zaujímať mestská poslankyňa Iveta Martinková (nezávislá). Navštívila štátny archív, aby o nej zistila čo najviac informácií. „Viem o nej, že má tristo rokov a že je to jediná baroková kaplnka v meste Žilina,“ hovorí Martinková.

Postavená bola na začiatku 18. storočia, keď v tejto žilinskej lokalite, v tom čase za mestom, vznikol aj obecný cintorín. Bolo to v období epidémie moru. „Starý cintorín vznikol pôvodne na pochovávanie obetí moru. Potom tam začali pochovávať aj iných, pretože ostatné cintoríny, ktoré boli pri kostoloch, už nestačili na pochovávanie zosnulých,“ povedal historik Peter Štanský. Súčasťou cintorínov boli aj kaplnky. „Na každom cintoríne, kde sa pochovávalo, bola zriadená kaplnka. Slúžila na zvonenie pri pohreboch aj ako pietne miesto na rozlúčku so zomrelým,“ dodal historik.

V nedávnej minulosti do kaplnky odkladali hrobári náradie. Potom sa tam však našli aj injekčné striekačky a rôzne prikrývky, čo nasvedčovalo tomu, že niekomu poslúžila na prespávanie. O kaplnku sa roky nik nestará, až dosiaľ nikomu nepatrí. Martinková zistila, že nie je ani majetkom cirkvi. Nie je uvedená ani na mestskej parcele. „Zatiaľ na pozemku, ktoré mesto vlastní, táto kaplnka akoby ani nebola,“ dodala poslankyňa.

Vnútri sa okrem neporiadku nič vzácne nenachádza, no vo vežičke našli dva zvony. „V kaplnke boli objavené dva zvony, o ktorých sme nevedeli. Majú veľkú historickú aj informatívnu hodnotu. Jeden je starý okolo 160 rokov, druhý je mladší. Teraz sa ešte chystáme skúmať omietky s pánom akademickým maliarom Stanom Lajdom, aby sme kaplnku zhodnotili a navýšili jej historickú hodnotu,“ hovorí Iveta Martinková.

Komisia pamiatkového úradu neschválila zaradenie kaplnky medzi kultúrne pamiatky. Nedostane sa jej teda pamiatkovej ochrany, a keďže nepatrí ani cirkvi, jej ďalší osud má v rukách mesto. V každom prípade patrí k jeho histórii.

Žilinská samospráva záležitosti okolo kaplnky na cintoríne vraj rieši už dlho. Keď sa potvrdilo, že nepatrí do majetku Žilinskej diecézy, hľadali v archíve zmienku o tom, či by predsa len nemohla byť mestským majetkom. „V súčasnosti čakáme na zápis do katastra nehnuteľností, pretože sme našli záznamy zo 60. rokov minulého storočia, že táto kaplnka patrila vtedajšiemu mestskému národnému výboru. Na základe týchto písomností pripadne do majetku mesta,“ potvrdil hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Keď bude samospráva oficiálnym majiteľom, bude môcť do kaplnky investovať. Na liste vlastníctva by ju mesto mohlo mať už čoskoro, je to vraj otázka týždňov. „Len čo bude riadne zapísaná v katastri nehnuteľností, bude mestským majetkom a budeme môcť v budúcnosti vyčleniť finančné prostriedky, aby sme kaplnku mohli dať do kultúrneho stavu,“ uviedol hovorca.