Zošit s dochádzkou nahradil odtlačok prsta

Dvadsaťjeden zamestnancov škôlky prichádza ráno do práce už bez povinnosti zaznamenávať niekde do zošita čas príchodu a popoludní čas odchodu. Postavia sa pred biometrickú čítačku, vložia do nej prst a v sekunde je zaznamenaný čas, keď do práce prišli či z nej odišli. Kto sa nechce prihlasovať prstom, môže tak urobiť zadaním prístupového hesla, ktorým je štvormiestny kód.

Škôlka sa rozhodla zapojiť do sytému, za ktorým stojí spoločnosť Konica Minolta Slovakia a ktorý už od jari skúšajú aj na Obecnom úrade v Mýtnej v okrese Lučenec. Dôvodom jeho zavedenia je nielen jednoduchšia evidencia, ale aj prepojenie na mzdový systém, čo výrazne uľahčuje tvorbu miezd na konci kalendárneho mesiaca.

Riaditeľka materskej školy v Detve Zuzana Slemenská zdôrazňuje, že sa rozhodli kráčať s dobou. „Evidencia dochádzky pri príchodoch, odchodoch alebo zastupovaní vytvárala v doterajšej evidencii zmätok. Teraz je to už oveľa jednoduchšie. Účtovníčka na konci mesiaca tak už nemusí ,pátrať‘ kto zastupoval vyučovanie alebo kto a kedy odišiel z práce,“ vysvetľuje Slemenská.

„Celé riešenie tohto systému je postavené na využití cloudových služieb. Tie garantujú pravidelné zálohy, včasné aktualizácie, a najmä garanciu dostupnosti služieb,“ uvádza Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia. Pracovníci, ktorí sa prihlasujú prstom, sa nemusia báť, že ich biometrické údaje môžu byť zneužité. Puskeiler zdôrazňuje, že o tom svedčí aj potvrdenie z Úradu na ochranu osobných údajov SR o osobitnej registrácii informačného systému pre materskú školu v Detve. Všetky zozbierané údaje sú bezpečne uchované a chránené.

Škôlka išla do inovatívneho systému prihlasovania prstom aj z dôvodu, že má k informatike veľmi blízko. „Vo všetkých siedmich triedach sú počítače a notebooky a naše učiteľky sú v ich používaní zdatné. Beztak sme preto plánovali zakúpiť multifunkčné zariadenie, ktoré sme potrebovali aj kvôli biometrickému prihlasovaniu. Aby sme všetky počítače z tried mohli s multifunkčným zariadením prepojiť a učiteľky mohli v prípade potreby jednoduchšie a podľa potreby vytvárať čiernobiele kópie dokumentov potrebných pre prácu,“ podotkla ďalej Slemenská.

Do prípravy nového systému investovala škôlka asi 400 eur, ďalších 114 eur lízinguje na splácanie multifunkčného zariadenia. Nový systém prihlasovania spustila do prevádzky ešte v septembri na dvojmesačnú skúšobnú lehotu. V nej sa zamestnanci prihlasovali ešte duplicitne nielen prsom alebo kódom, ale aj klasicky do zošita. „Od januára budúceho roku už chceme nabehnúť na nový systém naplno. Pre školu ho jednoznačne vnímame ako prínos a zjednodušenie evidencie dochádzky,“ dodala Slemenská.

V obci Mýtna majú s týmto systémom už niekoľkomesačnú prax. Zaviedli ho aj preto, že obec má pod palcom aj aktivačných pracovníkov, ktorí pracovnú dobu zneužívali. „Po zavedení systému prihlasovania prstom sa dochádzka ľudí zlepšila a máme nad nimi oveľa väčšiu kontrolu. Jednoznačne je pre nás veľkým prínosom a sme s ním maximálne spokojní,“ poznamenal starosta obce Pavel Greksa.