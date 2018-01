Bratislava mešká s nájmom v zreštituovaných domoch

Vlečúci sa spor o to, čo s nájomníkmi, ktorí si v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pre reštitúcie bytových domov nemohli odkúpiť byty, mal byť pôvodne urovnaný na konci roka 2016. Do tohto termínu sa mali presťahovať do nových nájomných bytov. Zabezpečiť ich malo hlavné mesto, čo neurobilo. Za zdržanie sú podľa primátora Iva Nesrovnala zodpovedné mestské časti, ktoré výstavbu odmietajú. „V záujme mesta je vyriešiť problematiku čo najskôr. Štát presunul toto bremeno na samosprávy a my si musíme splniť zákonnú povinnosť. Hľadáme rôzne spôsoby, ako to čo najefektívnejšie spraviť," obhajoval meškanie Nesrovnal.

Narážal tak na mestskú časť Dúbravka, kde v lokalite Pri kríži chce magistrát postaviť objekt so 68 náhradnými bytmi. Magistrát však dodnes Dúbravke nepovedal, ako bude riešiť budovanie parku a parkovanie v lokalite, čo si mestská časť dala za podmienku. Pre nezodpovedané otázky práce na bytovke stoja. Ministerstvo dopravy prisľúbilo pomoc s týmto projektom. Vlani vo februári uzatvorilo s magistrátom zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 4 milióny eur. „Naším spoločným zámerom je vyriešiť tento problém čo najskôr,“ vysvetlila hovorkyňa rezortu Karolína Ducká, prečo zámer podporili.

K peniazom sa Bratislava dostane, až keď začne s výstavbou alebo keď sa definitívne rozhodne pre kúpu už postavenej bytovky, čo magistrát aktuálne zvažuje. „Mesto na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva predloží poslancom na schválenie podmienky verejnej obchodnej súťaže na kúpu bytových náhrad,“ avizovala Zuzana Onufer, hovorkyňa mesta. Dodala, že magistrát pokračuje v hľadaní ďalších vhodných lokalít na výstavbu. V hre sú pozemky v mestskej časti Dúbravka v lokalite Na vrátkach alebo rekonštrukcia bytového domu na ulici Pri Habánskom mlyne.

Nájomníci bývajú naďalej v zreštituovaných domoch a platia regulované nájomné, ktoré je nižšie ako trhové. Keďže radnica nedodržala zákonný termín a náhradné bývanie im nezabezpečila, od začiatku vlaňajšieho roka mala majiteľom domov doplácať k nájomnému, aby sa vyrovnalo tomu na trhu. „K vyplácaniu kompenzácie pre reštituentov sa pristúpilo minulý rok. Deje sa to však postupne, nakoľko súčasťou procesu je aj obhliadka bytu a následné posúdenie danej žiadosti v súlade so schválenou metodikou,“ vysvetlila Onufer. K decembru 2017 mesto evidovalo 321 takýchto žiadostí. K peniazom sa zatiaľ dostalo 53 majiteľov, ktorým išlo 160 123 eur. „Pri ostatných žiadostiach pristúpi mesto k výplate v tomto roku, akonáhle rozhodnutia o posúdení žiadostí o finančnú kompenzáciu nadobudnú právoplatnosť,“ uistila hovorkyňa.

Na vyrovnanie nájmu vyčlenila samospráva v rozpočte 3 milióny eur. Mestskí poslanci ako priemernú trhovú hodnotu nájmu pre všetky typy bytov schválili 6 eur za štvorcový meter na mesiac. Vychádzali pritom zo znaleckých posudkov, ktoré si mesto dalo vypracovať.

Čakať viac ako rok na sľúbenú kompenzáciu považujú majitelia domov za nehoráznosť. Mesto podľa Antona Sudeka, jedného z nich, nemá predstavu o tom, čo prežívajú. „Som z celej situácie roztrpčený. Neustále ste limitovaný a na váš majetok stále niekto siaha. Je to, akoby ste išli do obchodu, vzali si kilo cukru a predavačke by ste povedali, že zaplatíte o tri mesiace,“ priblížil. Mesto mu za rok dlhuje viac ako 9 600 eur. „Mali zabezpečiť náhradné bývanie a vyplatiť rozdiel v nájmoch. Ani jedna z týchto povinností nebola splnená,“ konštatoval. Problém by bol podľa neho vyriešený včas, keby mesto začalo skôr konať. Poznamenal, že zákon, ktorý zrušil reguláciu nájomného, platí od septembra 2011.

Jednoduché to nebude ani s výstavbou nových bytov. Mestská časť Dúbravka poukazuje, že zámer, ktorý sa má u nich zrealizovať, situáciu nevyrieši. „Tento projekt je zatiaľ jediný rozbehnutý a pokryje len 68 bytov,“ povedala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová. Problémom je podľa miestneho poslanca Juraja Štekláča aj fakt, že bytovka má stáť na mieste bývalej skládky. Pripomína, že v lokalite nebol realizovaný geologický prieskum životného prostredia. „Je potrebné urobiť analýzu rizika znečisteného územia, zistiť komplexný stav podzemnej vody, pôdy, plošný a priestorový rozsah znečistenia, spôsob jeho šírenia a vývoj,“ vymenoval poslanec a lekár Štekláč.

Starosta Dúbravky Martin Zaťovič požiadal v polovici decembra listom primátora Nesrovnala o prístup na pozemok Pri kríži, aby sa tam mohol uskutočniť geologický prieskum. Plánujú tam deväť vrtov do hĺbky 10 metrov a tri monitorovacie vrty do hĺbky 15 metrov vrátane odberu a analýzy vzoriek zeminy a podzemnej vody. „Odpoveď z magistrátu zatiaľ neprišla,“ doplnila hovorkyňa Marcinátová.

Problém reštituovaných bytov sa ťahá viac ako 25 rokov a najrozsiahlejší je v hlavnom meste. Povinnosť vyrovnať nájomné vyplynula mestu zo zákona z roku 2011 o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom v prípade, že do konca roka 2016 nezabezpečí náhradné nájomné bývanie pre žiadateľov z reštituovaných by­tov.