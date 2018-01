Winter zveľadil Piešťanské kúpele, dnes sa zbierajú na jeho sochu

(Kliknutím na obrázok zväčši, Pri vizualizácii sochy vychádzalo občianske združenie ProWinter z dobovej fotografie.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Archív Balneologického múzea I. Wintera

Delia ich desaťročia, no napriek tomu tvoria jeden celok. Historické pohľadnice vsadili v jednom zábere do súčasného prostredia kúpeľného mesta a vznikli tak kompozície pre nevšedný kalendár. Výťažok z jeho predaja chcú piešťanskí aktivisti použiť na zhotovenie a osadenie sochy Ľudovíta Wintera.

„Séria 13 fotografií zachytáva dnešné Piešťany v kontraste s historickými pohľadnicami z obdobia ich najväčšieho rozkvetu za éry Winterovcov,“ hovorí podpredsedníčka OZ ProWinter Katarína Hallová. Nápad vytvoriť kalendár vznikol v spolupráci s miestnou Slovenskou chránenou dielňou. „Vedeli, o čo sa snažíme a sami nám ponúkli pomoc, v chránenej dielni sa zas venujú tlači kalendárov,“ hovorí Hallová. Projektu nahrával aj záujem ľudí o historický kalendár, ktorý sa v meste dlho neobjavil.



Bronzová socha Ľudovíta Wintera má pribudnúť na Kolonádovom moste. Autor: Roman Hrčka

Pri jeho tvorbe použili dobové pohľadnice. „Mali sme šťastie, pretože jeden z našich členov ich zbiera. Zapožičali sme si ich teda z jeho súkromnej kolekcie,“ vysvetľuje podpredsedníčka združenia.

Kalendár je ďalšou aktivitou, ktorou chcú získať peniaze na výrobu a osadenie Winterovej sochy. Od roku 2014 prebiehala verejná zbierka, po dvoch rokoch však musela byť zo zákona ukončená. Pomáhali aj dve percentá z daní, stále sa však nepodarilo vyzbierať dostatok peňazí. Na rad tak prišiel kalendár. Celkové náklady odhaduje združenie na 48-tisíc eur.

Bronzová socha Ľudovíta Wintera v životnej veľkosti bude zdobiť Kolonádový most. „Jej vizualizáciu zakladáme na historickej fotografii pána Wintera, na tom moste rád sedával,“ zdôvodňuje podpredsedníčka združenia. Vizualizácia tvorí i titulnú stranu kalendára. Autora sochy si združenie vybralo samo, Winter „ožije“ pod rukami sochára Romana Hrčku.

Po Winterovi je pomenovaná hlavná ulica či hotelová škola, no jeho socha v Piešťanoch chýba. Najskôr však bolo potrebné získať súhlas od rodiny. Ďalej to boli povolenia od mesta a od Krajského pamiatkového úradu v Trnave, keďže most je národnou kultúrnou pamiatkou. „Vyšli nám v ústrety a mesto je dodnes partnerom projektu,“ dodáva dobrovoľníčka.