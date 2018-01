Nezamestnaní v Gemeri budú vyrábať cestoviny

Vláda zasadala v Revúcej v rámci výjazdových zasadnutí v najchudobnejších regiónoch v septembri 2016 a Revúckemu okresu schválila do roku 2020 finančnú investíciu vo výške 61 miliónov eur a priamy finančný príspevok v objeme 3,8 milióna eur. Sumu ešte navýšila o ďalší milión v rámci ďalšieho výjazdového zasadnutia v Revúcej, ktoré sa konalo v decembri minulého roku. Časť týchto peňazí smeruje na podporu konkrétnych projektov v rámci tzv. akčných plánov, ktoré majú viesť k vzniku celkom 1¤100 pracovných miest.

Súčasťou finančnej podpory je aj zriadenie šiestich sociálnych podnikov v okrese Revúca. Jeden z nich bude práve v Gemeri, kde by sa už od februára tohto roku mala spustiť výroba cestovín. Starosta obce Gemer Zoltán Jankóšik vysvetľuje, že výrobňa cestovín bude v úplne novej budove hneď vedľa obecného úradu, ktorú za takmer 40-tisíc eur vybudovala obec z vlastných zdrojov.

„Stavba je už pred dokončením, finišujú na nej posledné úpravy v exteriéri i interiéri. V jej vnútri budú výrobné a skladovacie priestory, no aj sociálna časť pre zamestnancov podniku. Suma 65-tisíc eur, ktorá nám bola v rámci akčných plánov schválená, nám príde na tri etapy. Prvú časť, peniaze v objeme 23-tisíc eur sme už dostali a zaplatíme ňou technológiu do výroby, teda stroje, ktoré nám tento mesiac prídu z Talianska. Ďalších 21-tisíc eur máme dostať tento rok a rovnakú sumu aj v roku 2019. Aj tieto peniaze budú investované do technológie vo výrobni cestovín,“ zdôraznil Jankóšik.

Výrobu cestovín chcú v Gemeri spustiť od februára tohto roku. Cestoviny viacerých druhov bude vyrábať päť žien, ktoré obec vybrala z nezamestnaných uchádzačiek. Je medzi nimi aj 45-ročná Tünde Györfgyová, ktorá je bez práce pol roka. „Veľmi sa na túto prácu teším. Dúfam, že podnik bude fungovať dobre aj dlho,“ zdôverila sa. Najmladšou z nich je 23-ročná Mária Farkašová, ktorá do výrobne nastúpi po materskej dovolenke. Tiež sa rozbehu výroby nevie dočkať.

Ekonómka obce Eva Kotálová pripomína, že prvé dva roky bude väčšiu časť príjmu žien platiť štát z finančného príspevku z úradu práce. „Prvých pätnásť mesiacov budú financovať až 95 percent z miezd, ďalších deväť mesiacov 60 percent. Zvyšok bude na platy doplácať obec,“ zdôraznila Kotálová.

Aj starosta Jankóšik sa už na spustenie výroby teší. Cestoviny, ktoré opustia linku výrobne, by mali končiť v školských jedálňach regiónu či v maloobchodnej sieti. „Kontrakty však budeme nadväzovať predovšetkým po spustení výroby,“ pripomína. Projekt vidí ako perspektívny a verí, že sa uchytí a časom ho budú môcť rozširovať. „Naším zámerom je, aby si podnik na seba zarobil a aby sme v ňom v budúcnosti mohli zamestnať ďalších ľudí,“ naznačuje starosta.

Obec Gemer patrí k tým obciam v regióne, v ktorých nečakajú pri rozvoji iba na pomoc štátu a do zveľaďovania majetku investujú aj vlastné zdroje. Z vlastných peňazí v minulých rokoch zrekonštruovali budovu obecného úradu aj bývalý kaštieľ, ktorý je dnes denným stacionárom. Zamestnanie v ňom našli traja ľudia a využívajú ho miestni dôchodcovia.

S pracovnými miestami to je v tomto chudobnom regióne podľa starostu horšie. V ich obci nemajú žiadnu fabriku či väčšieho zamestnávateľa, len niekoľkých súkromne hospodáriacich roľníkov. Tí, ktorí prácu majú, za ňou cestujú najmä do Tornale a Gemerskej Hôrky.