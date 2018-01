Tatranské medvede sa báť nemusia

Dôvodom žiadosti je jeho premnoženie a častý výskyt v intraviláne tatranských osád. Ministerstvo a ochranári odkazujú, že problémom je predovšetkým voľne prístupný potravinový odpad. Ak k nemu medvede nebudú mať prístup, prestanú do blízkosti ľudských obydlí chodiť.

„Situácia sa zhoršuje a v poslednej dobe dochádza aj ku škodám na majetku občanov a samotného mesta. Výskyty v intraviláne zaznamenávame denne. Dochádza aj k vážnejším situáciám, kedy medvede v neúnosnej miere navštevujú cintoríny v Tatranskej Lomnici a Starom Smokovci, ničia nielen oplotenie, ale aj majetok občanov ako pomníky či kahance,“ vysvetlil v žiadosti o odstrel primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš.

Zástupca náčelníka Mestskej polície vo Vysokých Tatrách Jozef Štefanec konštatuje, že medvede chodia do všetkých tatranských osád. Ľudí vybavujú píšťalkami, aby nimi upozorňovali šelmy na svoju prítomnosť. „Majú veľmi dobrý čuch a sluch, po zapískaní sa miestu s človekom vyhnú,“ zdôraznil Štefanec. Mestská polícia má aj presnú evidenciu výskytu: Minulý rok bol maco v intravilánoch tatranských osád videný 591-krát.

Odstrel neodporučila ani Správa Tatranského národného parku. Jej riaditeľ Pavol Majko tvrdí, že neboli identifikované žiadne konkrétne jedince, ktoré by ohrozovali životy a zdravie obyvateľov. Medveď je inteligentný tvor, ak by boli odpadky riadne zabezpečené, do intravilánu tatranských osád by nechodil.

Medvedica Ingrid sa objavila začiatkom mája spolu s dvoma mláďatami v Starom Smokovci. Autor: Roland Vdovják

Vysoké Tatry vybudovali takmer šesťdesiat staníc odpadu, do ktorých sa zvieratá nevedia dostať. „Do lokalít so stanicami prestali chodiť, no chodia do iných, kde je odpad naďalej ľahko dostupný. Medvedice tam často vodia mladé, a keď sa dostanú k odpadkom ľahko, vzniká u nich tzv. podmienený reflex a vracajú sa tam,“ dodal Majko.

Mesto plánuje osadenie ďalších staničiek. Prednosta Mestského úradu vo Vysokých Tatrách Eugen Knotek pripúšťa, že odstrel by problém riešil len čiastočne, a preto volá po diskusii. „Ako dobrí hospodári musíme uvažovať aj tak, koľko zvierat je únosných na území, na ktorom hospodárime, aby bola ich populácia zdravá,“ myslí si prednosta.

Podobne je to podľa neho aj s počtom návštevníkov Vysokých Tatier. Z roka na rok ich pribúda a mnohí z nich sú nedisciplinovaní, odpad odhadzujú na miesta voľne prístupné medveďom. „Možno by preto stálo za uváženie vypracovať záťažovú štúdiu tohto územia, aby sa vedelo, čo všetko vrátane počtu návštevníkov Tatry znesú,“ poukázal prednosta.

Náčelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraj Lukáč hovorí, že výnimka na odstrel sa môže udeliť iba za presne vymedzených podmienok: ak ide o jedinca, ktorý spôsobuje škody na majetku alebo ohrozuje zdravie a životy ľudí. „To v prípade Mesta Vysoké Tatry preukázané nebolo. Napriek tomu, že medvede sa strieľajú desiatky rokov, počet konfliktov je približne rovnaký,“ podčiarkol.

„Do našej prírody patrí nielen ako charizmatická šelma, ale aj ako jej neoddeliteľná súčasť, podobne ako ostatné druhy zvierat. Odstrely požadujú len a len poľovníci a ich záujmové skupiny, pretože je to mimoriadne cenená poľovnícka trofej,“ dodal náčelník.

Medveď hnedý je živočích celoročne chránený slovenskou aj európskou legislatívou. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ministerstvo rozhoduje o povolení výnimky na odstrel v správnom konaní, udeľuje sa len v odôvodnených prípadoch. Každá žiadosť sa posudzuje individuálne a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody.