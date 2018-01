Súkromný kapitál prvýkrát vo veľkom vstúpi do väzenstva

Zariadenie v Rimavskej Sobote by malo podľa súčasných plánov vyrásť do roku 2021. Jeho výstavba a 20-ročná prevádzka by mali štát vyjsť na 222,7 milióna eur, túto sumu bude postupne splácať investorovi. Ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že pri súčasnom rozpočte nedokáže stavbu financovať inak ako projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Súkromníka chcú nájsť do začiatku roka 2019.

„Koncesia je plánovaná na 20 rokov v celkovom objeme 222 700 000 eur (vrátane ostatných prevádzkových nákladov). Priemerná ročná výška platby za dostupnosť je teda 11,13 mil. eur,“ vysvetlil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Zámer ešte musí schváliť vláda.

Rezort tvrdí, že nový ústav je potrebný, súčasné väznice sú preplnené, budovy v zlom technickom stave. „V roku 2016 sa využitie kapacity ústavov pre výkon trestu odňatia slobody opäť priblížilo k svojmu limitu, keď dosiahlo 97,7 %. Ak sa pozrieme na vývoj počtu obvinených a odsúdených, možno konštatovať, že tá krivka stále stúpa,“ tvrdí Bubla.

Súkromné spoločnosti by nemali mať žiadne miesto v poskytovaní služieb v systéme trestného súdnictva. Nič dobré nemôže prísť zo spojenia motívu zisku s väznicami a väznením. Alex Friedmann, šéfredaktor amerického časopisu Prison Legal News

Na jedného väzňa pripadá 3,5 m2. Podľa odporúčaní Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania by to malo byť aspoň 4 m2. Dnes sa taký priestor dostáva len mladistvým a ženám.

Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií označil PPP projekt ako najlacnejšiu možnosť rozšírenia kapacity väzenských zariadení. Zároveň upozornil na riziko, že investor sa môže snažiť ušetriť tak, že bude znižovať kvalitu a štandardy.

Preto musí ministerstvo stanoviť kritériá kvality napríklad pre energetickú efektívnosť či iné certifikáty stavby. „To by malo zabrániť postaveniu budovy z menej kvalitných materiálov, čo by si v budúcnosti vyžiadalo nákladnejšie rekonštrukcie,“ zdôraznil útvar.

Súkromné väznice vo svete

Vo svete fungujú súkromné väznice a tiež také, ktoré sa postavili formou PPP. Ústavy, ktoré ovláda iba privátny kapitál, majú v Spojených štátoch amerických 10 % podiel vo väzenstve. Väčšina z britských väzníc prevádzkovaných firmami dnes funguje ako PPP projekt. V Anglicku a vo Walese ich je 14 a ďalšie dve v Škótsku, tvoria asi 15 % podiel. Všetky ovládajú tri spoločnosti.

Takýto typ väznice v obci Rapotice pri Brne plánovala v roku 2006 aj Česká republika. V roku 2010 ministerstvo spravodlivosti usúdilo, že ju nepotrebuje, a tak zámer so stratou asi 25 miliónov Kč (asi 1 milión eur) za právne a konzultačné poradenstvo zastavilo. „V rámci prípravy projektu si nechalo ministerstvo spravodlivosti spracovať analýzu. Na jej základe sa s ohľadom na vysokú finančnú náročnosť od projektu nakoniec upustilo,“ vysvetlil Jakub Říman z tlačového oddelenia českého rezortu spravodlivosti.

Vizualizácia areálu novej väznice. Autor: MS SR

Šéfredaktor amerického časopisu Prison Legal News Alex Friedmann na základe dvadsaťročných skúseností hovorí, že väznice nepatria do rúk firiem, ktoré chcú mať zisk. „Súkromné spoločnosti by nemali mať žiadne miesto v poskytovaní služieb v systéme trestného súdnictva. Nič dobré nemôže prísť zo spojenia motívu zisku s väznicami a väznením.

Súdny systém poskytuje verejné služby pre verejné blaho, zabezpečenie verejnej bezpečnosti prostredníctvom verejných činiteľov. Súkromné väzenské spoločnosti majú záujem iba o vytvorenie súkromného zisku pre ich vedúcich pracovníkov a akcionárov,“ upozornil Friedmann.

S týmto názorom súhlasí aj český profesor Oto Novotný, ktorý vo vedeckom článku Vězenství a právo píše, že jednoznačným záporom súkromného väzenstva je možnosť zneužitia právomocí súkromným subjektom, ktoré má za následok stratu dôvery spoločnosti v spravodlivý súdny proces a spravodlivý výkon rozsudku.

Náš rezort spravodlivosti pripomína, že o privátnych väzniciach sa na Slovensku neuvažuje a zariadenie v Rimavskej Sobote k nim ani neotvára cestu.

Naposledy postavili ženskú väznicu v Nitre-Chrenovej

Vybraný partner pre rimavskosobotský ústav bude do roku 2041 zabezpečovať okrem stráženia odsúdených aj údržbu budov a celé fungovanie väznice. Znamená to, že bude mať na starosti prevozy väzňov, bezpečnostný systém zariadenia, nákup zbraní a streliva, stravovanie vo väznici, chod lekárskej ambulancie či správu majetku a financií odsúdených.

Vznikne tu 298 miest pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 42 zamestnaneckých pozícií. Väznica by mala mať pre región ekonomický prínos z dôvodu, že by z nej mal profitovať aj maloobchod, živnostníci, rôzny obslužný personál a samospráva vo forme daní.

Väznica bude v areáli súčasného otvoreného väzenského zariadenia v časti Sabová, ktoré má kapacitu pre 56 odsúdených v prvej, teda najľahšej nápravnovýchovnej skupine. Asi 20 odsúdených tu chová ošípané a ovce, pre ktoré na vyše 60 hektároch pestujú najmä lucernu a kukuricu. Ďalších zhruba 20 väzňov sa venuje výrobe obuvi, nábytku či prácam v lesnom hospodárstve. Toto otvorené oddelenie sa má s menšou kapacitou zachovať aj po stavbe väznice.

Pod Zbor väzenskej a justičnej stráže spadá 18 zariadení s kapacitou viac ako 11-tisíc miest. Sú to ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon odňatia slobody, ústav pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených. Až 13 z nich je starších ako 30 rokov a väčšina z nich nemá žiadne alebo len veľmi obmedzené možnosti na ďalšie rozširovanie. Naposledy bola postavená ženská väznica v Nitre-Chrenovej. Tá sa využíva od roku 1992 a aktuálne je naplnená až na 118 % kapacity.