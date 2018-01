Chátrajúcu nemocnicu v Trenčianskych Tepliciach premenia na bytový dom

Jedným z dôvodov, prečo v Tepliciach mali nemocnicu, kým ďalšia veľká bola len o 15 kilometrov ďalej v krajskom meste Trenčín, bolo aj to, že do Teplíc sa chodievali liečiť mnohá vtedajší politici či osobnosti kultúrneho života. Dnes nemocnica chátra. To sa však má zmeniť.

Nemocnica v Trenčianskych Tepliciach vznikla z niekdajšieho liečebného domu. „Budova postavili v roku 1930 v štýle funkcionalizmu, ktorý bol typický pre Trenčianske Teplice. Pôvodne to bol liečebný dom pre železničiarov, v roku 1942 v nej zriadili klinické reumatologické centrum. Samotná nemocnica, ktorá v objekte vznikla, bola v deväťdesiatych rokoch minulého storočia pričlenená k Fakultnej nemocnici v Trenčíne,“ vysvetlil primátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty.

V nemocnici bola aj pôrodnica, ktorá mala pomerne dobré meno. „Z hľadiska ekonomiky a udržateľnosti, keďže fakultná nemocnica je len o 15 kilometrov ďalej, bolo logické, že všetky aktivity z nemocnice presunuli do Trenčína,“ povedal Škultéty. To, že nemocnicu mali práve v Tepliciach, bolo netradičné, ale jedným z dôvodov bola aj politika. „Vychádzalo to aj z histórie Trenčianskych Teplíc, pretože tie boli aj za prvej republiky, aj za socializmu vychýreným a vyhľadávaným mestom nielen obyčajnými ľuďmi, ale aj politickými, spoločenskými a kultúrnymi elitami. Vtedy sa veľmi nehľadelo na ekonomiku a všetky tieto aspekty, ale na kvalitu služieb, ktorá tu bola, keďže sa tu nachádzali a nachádzajú aj známe kúpele,“ vysvetlil primátor.

Do nemocnice sa teda chodili liečiť aj vtedajšie celebrity či politici, a to nebolo všetko. V jednej časti nemocnice sa dokonca v istom období usídlila pobočka známej obuvníckej firmy Baťa. Okrem toho bola budova dielom skupiny architektov okolo Gustáva Kulhavého, takže pútala pozornosť aj svojou architektúrou.

Okolo roku 1930 totiž vznikali v Trenčianskych Tepliciach viaceré funkcionalistické budovy, okrem nemocnice to bola napríklad pošta, časť známeho Kursalónu, kúpalisko Zelená žaba, ale aj vychýrený liečebný dom Machnáč, ktorý v súčasnosti tiež chátra. Kým Machnáč je kultúrnou pamiatkou a nový prípadný majiteľ bude musieť pri jeho rekonštrukcii postupovať v súlade s predstavami pamiatkarov, budovy nemocnice sa takéto obmedzenie netýka. Nie je totiž pamiatkou. Napriek tomu ju chce z vonkajšej strany nový vlastník zachovať podobne, ako vyzerá dnes.

Takto vyzerala nemocnica v časoch svojej najväčšej slávy. Autor: Tatiana Michalková, Pravda, Juraj Škvarka,

Budova nemocnice je už niekoľko rokov opustená a chátra. Jej skaza sa začala v čase, keď sa rozhodla Fakultná nemocnica v Trenčíne zbaviť prebytočného majetku, a teda aj nemocnice. „Nikto však nemal o ňu záujem. Boli tam tri ponukové konania, nenašiel sa však nik, kto by ju chcel. Až vo štvrtom ponukovom konaní niekedy okolo roku 2004, ešte pred mojím nástupom do funkcie primátora, sa mesto prihlásilo, že by tam chcelo vybudovať domov sociálnych služieb, ale dopadlo to tak, že mesto budovu kúpilo a v prízemí ešte rok alebo dva slúžili lekári, ktorí sa neskôr presťahovali do zdravotného strediska na sídlisku. My sme tú budovu museli vykurovať a starať sa o ňu, čo bolo ekonomicky neefektívne, a predstava prestavby celej budovy na nejaké zariadenie bola nad možnosti a kapacity mesta,“ vysvetlil primátor. Ďalším problémom je spodná voda, ktorá ohrozuje nemocnicu rovnako ako mnohé ďalšie budovy v meste a budova teda stojí na drevených pilótach.

Po rokoch chátrania sa však teraz našiel investor po tom, čo mesto vyhlásilo súťaž na predaj budovy. Budovu mesto predalo za milión eur. Už onedlho by chcel súkromný investor, ktorý budovu kúpil, začať budovať byty a apartmány, plus polyfunkčné priestory. V budove je naplánovaných 83 bytov, pričom na nich bude participovať aj mesto. „Rozhodli sme sa ísť s týmto súkromným investorom do projektu, v ktorom sa bude mesto uchádzať v budove bývalej nemocnice o 25 nájomných bytov a zvyšok si už musí predať sám investor,“ vysvetlil primátor.

Zámerom mesta je do Trenčianskych Teplíc prilákať hlavne mladé rodiny s deťmi, nemusí ísť priamo o Tepličanov, ale aj o ľudí z okolia. Byty budú jedno-, dvoj- až trojizbové, podlahová plocha jedného bytu nebude môcť presiahnuť 50 štvorcových metrov. Vnútorné členenie bytov sa bude musieť úplne zmeniť. „Vnútri objektu teda budú veľké stavebné zásahy, ale vonkajšok budovy by sa nemal dramaticky zmeniť,“ uzavrel primátor s tým, že nemocnica by mala byť prerobená na byty už v roku 2019, pričom začať chcú čo najskôr, najlepšie už v januári roku 2018.