Tricklandia dokáže ľuďom zamotať hlavu

Keď pred pol druha rokom autori projektu Marián Bizub a Marián Aštáry toto výnimočné miesto otvárali, sami boli zvedaví, ako sa v lokalite, kam sa chodí za lyžovačkou alebo za prechádzkami nádhernou tatranskou prírodou, ujme. Ujalo sa napokon nad očakávanie. Tricklandia sa stala vyhľadávaným miestom turistov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vlani do jej priestorov zavítalo podľa komunikačného manažéra Tricklandie Ondreja Šupu 105-tisíc návštevníkov.

Po otvorení v júni 2016 bolo v galérii triku 24 exponátov, ako napríklad obrazy, pri ktorých má návštevník vďaka 3D a 2D ilúziám dojem, že je ich súčasťou. Takými sú obrazy z prírody či z výnimočných miest Slovenska. Tiež aj miestnosti, v ktorých všetko vyzerá inak ako v skutočnosti. Pútačmi boli a sú napr. deformačná miestnosť, ktorá robí z ľudí obrov a trpaslíkov, nekonečná knižnica, antigravitačná miestnosť alebo zrkadlové bludisko veľkosti osem krát osem metrov. Podobné Trick art umenie možno v menšom vydaní vidieť v strednej Európe len v Prahe a potom v Paríži, Amsterdame alebo až na Bali.

Pracovníčka galérie Lenka Zapatická, ktorá v nej návštevníkov sprevádza, prezrádza, že od otvorenia galérie v nej pribudli viaceré ďalšie atrakcie. Niektoré sa objavili len od októbra minulého roku. „Rozrástol sa počet antigravitačných miestností na tri. Pribudla miestnosť, kde si návštevník ľahne na posteľ alebo sadne na stoličku a potom má problémy sa postaviť. Stolička i posteľ vyzerajú, že sú v rovine, je to však len optický klam. V skutočnosti sú naklonené a človek reálne sedí či leží hore nohami. Keď sa potom chce postaviť, pôsobí na neho gravitácia,“ vysvetľuje Zapatická.

Ak si niekto myslí, že stáť chvíľu na jednej nohe je hračka, v Tricklandii zistí, že to tak nie je. V miestnosti s antigravitačným valcom sa síce podklad, na ktorom stojíte, nehýbe, no steny okolo vďaka trikom áno. Ustáť potom na jednej nohe čo len niekoľko sekúnd, je problémom. Navyše hrozí zatočenie hlavy.

„Veľmi zaujímavou novinkou je aj kaleidoskopický býk. Keď doňho vložíte z jednej strany hlavu a z druhej vás niekto odfotí, vznikne kaleidoskopická fotka poskladaná z vašich hláv z rôznych uhlov pohľadu,“ hovorí ďalej Zapatická. Zmenami a inováciami prešli podľa nej aj miestnosti s nekonečnou knižnicou, kde pribudli ruky držiace svietidlá, ale aj miestnosť, ktorá je postavená tak, že návštevník má dojem, a tak to vyzerá aj na fotkách, že sa promenáduje po stenách či plafóne.

Novinkou je aj mobilná aplikácia, ktorá sa dá v galérii bezplatne stiahnuť. Keď potom človek nasmeruje mobil na 3D a 2D maľby na stenách, tie ožívajú do rozšírenej reality. Zrazu sa tam objavia pohybujúce sa bytosti či veci, s ktorými sa návštevník môže odfotiť.

Vlani začali vo veľkej miere vyhľadávať Tricklandiu aj cudzinci, pribúdalo veľa turistov z Izraela. Komunikácia s nimi je bezproblémová vďaka jazykovej výbave sprievodcov, ktorí ovládajú angličtinu či nemčinu. Ani s ďalšími jazykmi, ako sú ruština a maďarčina, nie je problém, galéria triku je vybavená viacjazyčnými sprievodnými informačnými tabuľami.

„Mysleli sme si, že toto miesto bude atrakciou najmä pre deti, no postupne zisťujeme, že sa v ňom vedia odviazať aj dospelí, ktorí akoby na čas strávený u nás zabúdali na problémy všedného života a vracali sa do detstva. A patrične sa vedia vyblázniť.“ Zapatická hovorí, že aj preto sú svedkami mnohých humorných situácií, preto v ich galérii nemizne z tvárí návštevníkov to najdôležitejšie – úsmev.

Galériu triku vyhľadávajú v ostatnom čase aj mladomanželia a radi si tam robia svadobné momentky. Obľúbenou je najmä miestnosť, ktorá deformuje skutočnú výšku dvojice. V jednom kúte stojaci človek vyzerá ako obor a druhý, hoci je od neho len kúsok, ako trpaslík. „Najmä nevesty sa radi postavia na miesto, kde vyzerajú ako obor, akoby tým chceli naznačiť svoju budúcu dominanciu nad manželom,“ smeje sa Zapatická.

Za úsmevné považuje aj to, že niektorí ľudia si do ich galérie nosia aj rekvizity, napr. varešky. Práve v spomínanej deformačnej miestnosti manželky s vareškou v ruke pripomínajú svojim trpasličím polovičkám, kto je v domácnosti pánom a kto drží nad kým pevnú ruku.