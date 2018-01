Pribúdajú psie toalety, mestá ich chvália

„V Handlovej je evidovaných 1 800 majiteľov psíkov. Mesto robilo pre psičkárov služby už v predchádzajúcom období osadením odpadkových nádob na psie výkaly v niektorých lokalitách. Kupovalo vrecúška, aktivační pracovníci koše vynášali,“ povedala hovorkyňa mesta Handlová Jana Paulínyová.

Vedenie mesta vraví, že keď majitelia psíkov platia dane, čo ročne predstavuje 26-tisíc eur, mesto chce pre nich niečo spraviť, a preto sa rozhodlo vyskúšať tento pilotný projekt. V Handlovej teda nainštalovali v polovici novembra dvadsať psích toaletných staníc v rôznych lokalitách mesta. Celková cena za ich prevádzku, ktorá zahŕňa okrem ich osadenia aj pravidelný vývoz psích výkalov, výmenu vrecúšok, údržbu ekologických zariadení, dopĺňanie piesku a feromónov, je 19-tisíc eur ročne.

„Platby sú nastavené na štvrťrok. Je to pilotný projekt, ktorý sa začína realizovať v tomto roku vo viacerých mestách. Ak sa osvedčí a obyvatelia ho prijmú, zostane,“ dodala hovorkyňa. Psie toalety fungujú tak, že priťahujú psíky a aktívne podporujú ich vylučovanie vďaka špeciálnej zložke s obsahom feromónov, ktorá sa postupne uvoľňuje do okolia stanice.

Táto zložka pôsobí na havkáčov upokojujúco a podporuje preznačovanie ich vlastného teritória. Psíky tu môžu nielen močiť, ale aj vykonávať veľkú potrebu. Psia stanica obsahuje preto lopatku na exkrementy, vrecká a rukavice. Hovorkyňa mesta však zdôrazňuje, že je na majiteľoch, aby svoje psíky naučili psiu stanicu používať: „Mimoriadne dôležitá je spolupráca majiteľa so psíkom.“

Psiu stanicu si po prvýkrát vyskúšal aj ročný psík Dustin, ktorý ju hneď aj využil. Osemročná sučka Zora využíva stanicu pravidelne. „Psík je odrazom svojho majiteľa. Je výlučne na majiteľovi aby si svojho psíka vychoval. Ak sa mu venuje, naučí ho nielen povely, teda aby vedel sadnúť, ľahnúť, zostať, ale aj to, aby využíval psie toalety. Zorke trvalo iba dva dni, kým si na stanicu zvykla. Ja tento nápad zo strany mesta iba vítam,“ povedala Handlovčanka Jana.

Ďalšia Handlovčanka Martina Zálešáková psa nemá, ale psie stanice víta. „Prekáža mi, ak si majitelia psov neupratujú exkrementy po svojich miláčikoch. Preto si myslím, že tieto psie záchody sú dobrý nápad.“ V Handlovej sa však ozvali aj negatívne hlasy. Odporcom sa nepáčila cena, ktorú mesto zaplatilo za psie toalety, ale aj samotné toalety. Spísali proti nim dokonca petíciu.

„Mesto o petícii vie a bude ju riešiť v zmysle platnej legislatívy,“ uzavrela hovorkyňa. Kým v Handlovej sa našli aj odporcovia, v iných mestách, kde psie toalety fungujú už dlhšie, ľudia takúto možnosť vítajú. V bratislavskej Vrakuni ich využívajú od septembra.

„Máme zatiaľ dve vo vrakunskom lesoparku, kam chodí so svojimi miláčikmi najviac majiteľov. Tam sme boli permanentne pod tlakom verejnosti, aby sa psičkári správali zodpovednejšie aj voči ľuďom a deťom, ktoré sa tam hrávajú. Zatiaľ si myslím, že s nimi prevláda skôr spokojnosť a psíky ich využívajú. Tento rok by sme preto chceli rozšíriť počet psích záchodov už aj na sídlisko možno o päť kusov, lebo tam má veľa ľudí psíkov a do lesoparku majú ďaleko, takže tam nechodia,“ povedal starosta Vrakune Martin Kuruc.

Zatiaľ sa nestretol so žiadnou negatívnou reakciou a dokonca zo staníc nemiznú ani vrecúška. „Predtým, keď sme mali len obyčajné koše na psie exkrementy, nám pravidelne vrecúška mizli. Tieto psie toalety sú urobené inak, je tam kruh s feromónom, stojan s vreckom a vedierkom, je to krajšie a aj preto ich ľudia zrejme vnímajú inak a zatiaľ nikto vrecká nekradne, čo som rád,“ dodal starosta.

Dobré skúsenosti so psími toaletami majú aj v Novej Dubnici. „Nešli sme do drahých riešení, pretože sme nevedeli, čo to prinesie. Cesta je to rozumná, ale je to vždy o ľuďoch a o psičkároch. Treba tam psíka pustiť a ak ľudia budú seriózni a budú to rešpektovať, potom to význam má. Sú ľudia, ktorí tam psy vodia a využívajú to. Takže môžeme povedať, že určite prínosom sú, aj je pravda, že narážame na problémy s vandalmi, ktorí to sem-tam rozkopú a zničia,“ povedal zástupca primátora Novej Dubnice Pavol Pažítka.