Parkovanie zostáva traumou Bratislavy

Primátor Ivo Nesrovnal chystá nový pokus o zvrátenie situácie. Na februárovej schôdzi mieni znovu požiadať zastupiteľov o schválenie zmeny v štatúte Bratislavy, ktorou by sa upravila deľba kompetencií magistrátu a mestských častí v užívaní komunikácií prvej až štvrtej triedy. Tú však opakovane, naposledy vlani v septembri, poslanci odmietli podporiť.

„Schválenie navrhnutého dodatku k štatútu sa neočakáva ani teraz. Stále totiž obsahuje možnosti, ako parkovací systém vytunelovať a zisky posunúť súkromným parkovacím spoločnostiam,“ konštatoval včera mestský poslanec Ján Budaj. Podľa neho sa treba vyvarovať podobných procesov, akými mesto prišlo o peniaze pri vodárňach, odťahovacej službe aj inde.

„Pán primátor však iný návrh predložiť nechce. Naopak, až do jesenných komunálnych volieb bude pravidelne presadzovať tento a zároveň verejnosť cez médiá presviedčať, že to zlí poslanci odmietajú pomôcť Bratislavčanom,“ tvrdí Budaj. Varuje, že nový systém celkovo nie je pripravený, a hoci pre občanov zavádza poplatky za parkovanie, teda de facto akúsi „novú daň“, nedáva im záruky, že naozaj budú mať kde zaparkovať.

Aj podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského je situácia okolo parkovacej politiky naďalej zlá. „Mesto predovšetkým odmieta zverejniť všetky súvisiace dokumenty, z ktorých by boli zrejmé dopady nových pravidiel na vodičov, aký má byť finančný kolobeh zinkasovaných peňazí, aké technické zabezpečenie a podobne. Kým celá filozofia parkovania nebude naozaj jasná, žiadny zodpovedný poslanec primátorove návrhy v zastupiteľstve nepodporí,“ mieni Drahovský. Takisto zdôrazňuje, že pri vágnych pravidlách vzniká priestor na nežiaduce presmerovania peňažných tokov súkromnej sfére, najmä ak je parkovanie taký vysoko výnosný biznis.

Nesrovnal septembrové neschválenie dodatku prijal s veľkým sklamaním. Zastupiteľstvo tým podľa neho výrazne finančne poškodilo samosprávu, keďže z parkovania mohla získať niekoľko miliónov eur ročne.

Poslanci však primátorovi vyčítali napríklad aj totálnu nepripravenosť Bratislavy na spustenie systému. Metropola nemá jediné oficiálne záchytné parkovisko, väčšie parkovacie plochy sú len pri nákupných centrách, chýbajú parkovacie domy, nadväznosť parkovísk na verejnú dopravu je slabá, parkovacie miesta nie sú spočítané ani riadne vyznačené. Aj mestských policajtov je málo na kontroly dodržiavania parkovacích zásad.

„Nemožno budovať systém spôsobom – zaplaťte nám, potom vám nájdeme parkovacie miesto. Treba ľuďom najprv poskytnúť miesta na parkovanie, potom vyberať poplatky,“ argumentoval starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Starosta Petržalky Vladimír Bajan zase pripomínal, že ak má systém spočiatku fungovať zadarmo, nie je jasné, z akých zdrojov ho mestské časti majú vybudovať. Z čoho zaplatia dopravné značenie, výrobu parkovacích kariet, kto bude vymáhať pokuty a podobne. „V prípade Petržalky by na to bolo treba aj niekoľko stotisíc eur. Ak by mali ísť z nášho rozpočtu, museli by sme ich vziať z iných oblastí,“ zdôraznil.