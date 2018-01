Žilinské bilbordové kocúrkovo

Mesto Žilina sa pochválilo odpílenými bilbordmi, ktoré stáli pri hlavnej ceste zo Žiliny do Martina. No neprešiel ani týždeň a reklamné plochy tam postupne vyrastajú jedna za druhou ako huby po daždi.

Mesto hovorí o arogancii, znovu postavené bilbordy označuje za čierne stavby. Trvá na tom, že postupne chce odstrániť všetky reklamné pútače, lebo ani podľa zákona v blízkosti frekventovanej cesty nemajú čo hľadať.

Žilina odpílenie bilbordov označila za ďalší úspech v boji s reklamným smogom. Na území mesta bolo od roku 2015 odstránených už takmer 300 nepovolených bilbordov.

„Nechceme bojovať proti reklame, našou snahou je však zaviesť istú kultúru a stanoviť jasné pravidlá v umiestňovaní vonkajších reklamných plôch,“ tvrdil primátor Igor Choma. Pripomenul, že už rok platí zákon, podľa ktorého nemôžu byť bilbordy umiestnené v stometrovom ochrannom pásme od ciest prvej a druhej triedy.

Žilina sa pochválila úspechom v odstraňovaní nelegálnych bilbordov. Hore na porovnanie fotografia z vlaňajška. Autor: archív mesta Žilina

Reklamné pútače však opäť vstávajú zo zeme, vraj neboli odstránené v súlade so zákonom, teda na základe rozhodnutia o demontáži. K ich odstráneniu sa dnes už nik nehlási, ani radnica nepotvrdila ani nevyvrátila informáciu, či dala pokyn na spílenie.

„Odstrániť bilbordy, ktoré sú postavené bez stavebného povolenia, je možné na základe predchádzajúceho konania, v ktorom sa preukáže, že na konkrétnej parcele stojí stavba, ktorá nemá povolenie alebo ohlásenie,“ hovorí právnik Martin Píry.

Iné bilbordy mesto pred dvomi mesiacmi odstraňovalo v spolupráci s Asociáciou vonkajších reklám. Aj tá tvrdí, že koná vždy len na základe rozhodnutia o demontáži nepovolených stavieb. Komunikuje s firmami, chce, aby si nelegálne stavby odstránili samy.

„Mňa mrzí, že vôbec vznikajú takéto chaotické situácie. My budeme trvať na tom, že konáme v súlade so zákonom a máme záujem, aby sa nelegálne stavby dávali dole a aby bol poriadok na trhu,“ podotkol prezident Asociácie vonkajšej reklamy Ivan Peller.

To, že bilbordy opätovne niekto stavia pri ceste, nie je v poriadku ani v súlade so zákonom. Sú to totiž čierne stavby, hrozí za ne pokuta 250 eur, ktorá sa môže opakovať. Reklamné bilbordy malo pri hlavnej ceste zo Žiliny do Strečna viacero spoločností, ak mala niektorá z nich pocit, že boli spílené nezákonne, mala by postupovať inak. „Môže sa brániť cestou odvolania, cestou súdu, cestou prokuratúry, ale nie svojvôľou a svojpomocou tak, že sám urobím niečo v zmysle štýlu lynču, že sám postavím a napravím právo svojím konaním,“ dodal právnik Martin Píry.

Mesto odkazuje všetkým agentúram, čo vlastnia bilbordy umiestnené v cestnom ochrannom pásme, že ich bolo potrebné odstrániť do 1. januára 2017. Všetky takto umiestnené reklamné stavby po tomto dátume označila žilinská radnica za stavby zhotovené v rozpore so zákonom.

„Situáciu mesto momentálne preveruje a je zadokumentovaná mestskou políciou. Subjekt, ktorý dal tieto nelegálne reklamné plochy opäť vybudovať, bude posudzovaný v intenciách stavebného zákona stavebným úradom v Žiline,“ informovala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová. Mesto nevylúčilo ani podanie trestného oznámenia.

Včera bilbordy, ktoré pár dni po spílení znovu postavili pri ceste do Strečna, opäť odstránili a odviezli.