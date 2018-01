Považskú Bystricu chráni kamerový systém

Štyridsaťtritisícová Považská Bystrica sa môže popýšiť monitorovacím systémom so 47 kamerami. Radí sa tak k mestám s najväčším počtom týchto zariadení.

Vedenie mesta aj mestskej polície vraví, že vďaka monitoringu si výtržníci dvakrát rozmyslia, či budú páchať neprávosti, keď ich „veľký brat“ vidí na každom kroku.

Kým pred rokom disponovala mestská polícia 29 kamerami, dnes ich je o osemnásť viac. „Koncom roka 2016 Mestská polícia v Považskej Bystrici uspela s projektom ďalšieho rozšírenia kamerového systému. Získali naň dotáciu vo výške 15-tisíc eur, pričom mesto zaplatilo spoluúčasť 4 616 eur. Vlani sa systém rozhodli podporiť aj poslanci uvoľnením sumy 20 400 eur z rozpočtu mesta,“ povedala hovorkyňa primátora Iveta Kováčiková. Vymenili aj vnútornú techniku, počítače a monitory. S rozširovaním systému však mestská polícia rozhodne neskončila. Najnovšie sa chcú zamerať na únikové trasy z mesta a posvietiť si na zlodejov áut, ktorí tu šarapatia. Najnovšie kamery, o ktoré majú záujem, dokážu zachytiť evidenčné číslo vozidla idúceho rýchlosťou do dvesto kilometrov za hodinu.

V roku 2013 bolo pritom v meste podľa náčelníka tamojšej mestskej polície Juraja Lieskovského iba trinásť kamier. To sa zmenilo s príchodom nového primátora. „Veľa sme sa rozprávali o bezpečnosti a pustili sme sa do rozširovania systému, ktorý je veľmi nápomocný nielen mestskej, ale aj štátnej polícii,“ uviedol Lieskovský. Vraví, že kamerové záznamy si chodia štátni policajti brávať denne. Ulice mesta nie sú bez pozorného dohľadu ani na chvíľu. „Máme sedemnásť infrakamier, tie umiestňujeme do lokalít, kde je slabšie alebo žiadne osvetlenie. Zameriavame sa na materské a základné školy a lokality, kde najviac dochádza ku kriminalite,“ vysvetlil náčelník.

V Považskej Bystrici majú systém čiastočne aj prepojený, to znamená, že páchateľa dokážu odsledovať viacerými kamerami. „To sa osvedčilo aj v minulosti. Napríklad keď tri osoby napadli jedného pána. Išli okolo neho, zvalili ho na zem a dokopali. Hneď sme na miesto vyslali hliadky. Osoby popierali, ale záznam bol použitý ako dôkaz. Možno ho použiť v samotnom procese, vo vyšetrovaní aj v súdnom konaní a na jeho základe boli usvedčení a odsúdení,“ povedal J. Lieskovský s tým, že v miestach, kde sú umiestnené kamery, očividne klesla trestná činnosť. Podľa neho je veľmi dobre pokrytá najmä centrálna mestská zóna a lokality s najväčším pohybom ľudí. „Riešime však aj prímestské časti. V Považskej Teplej monitorujeme základnú školu, telocvičňu, amfiteáter. Dochádzalo tam k častému poškodeniu zariadenia. Odkedy sme tam umiestnili kameru, už sme nezaznamenali žiadne poškodzovanie,“ vysvetlil Lieskovský.

Záznamy pomáhajú pri objasňovaní trestných činov, často sú svedkami ťukancov na parkoviskách, pri ktorých vinník utečie, vyčíňania opitých mladých ľudí, ktorí likvidujú výzdobu či prevracajú smetné koše… Mestským policajtom výrazne pomohli pri riešení problému s Rumunmi, ktorí prichádzali z Poľska. Podľa náčelníka šlo o dobre zorganizovanú skupinu podvodníkov, ktorá žobrala v uliciach a okrádala ľudí. Kamery ich príchod zachytili a mestskí policajti okamžite zakročili, takže dnes sa už do mesta nevracajú. No zachytili napríklad aj koňa, ako si cvála po meste a užíva si na detskom ihrisku. V druhom prípade zas nasnímali opitého jazdca na koni, ako sa s ním snaží dostať do podchodu.

Považskobystričania vedia, že sú monitorovaní na každom kroku, pretože kamery sú viditeľne označené. Tí, ktorých sme oslovili, s tým problém nemajú. „Pre slušného človeka to nie je problém. Mám väčší pocit bezpečia, najmä keď sa vraciam po nočnej zmene. Problém to môže byť iba pre ľudí, ktorí chcú páchať trestnú činnosť,“ myslí si Jana (43).

Nielen Považská Bystrica však rozširuje kamerový systém. Na kvalitnom pokrytí si dávajú záležať aj iné slovenské mestá, čo finančne podporuje Rada vlády SR pre prevenciu kriminality. Podľa Ivana Netíka, hovorcu ministerstva vnútra, vlani na to vyčlenili sumu 2 587 724 eur a podporili 307 samospráv. Veľmi dobre je monitorované najmä krajské mesto Žilina. „V súčasnosti máme zhruba 70 funkčných kamier. V roku 2011 sme mali iba jedinú. Systém je napojený na centrálny pult mestskej polície, odkiaľ monitorujeme celé mesto,“ povedal hovorca primátora mesta Žilina Pavol Čorba. V krajskom meste Trnava je kamier 42, v Trenčíne 59 bezpečnostných a tri webkamery a v okresnom meste Prievidza majú 23 kamier.