Klincami chcel odohnať vodičov. Cesta je však verejná

Niektorému z obyvateľov zvýšený dopravný ruch tak prekážal, že vozovku posypal klincami. Defekty však nedostali len tranzitní vodiči, ale tiež tí, ktorí na ulici bývajú. Mesto Žilina i žilinská župa, ktorým cesty ústiace do problematickej križovatky patria, by mali hľadať riešenie zložitej dopravnej situácie.

Klince zatočené tak, aby ich hrot smeroval do hora a spoľahlivo poškodil pneumatiku, sadrokartónové skrutky, ale aj nastrihaný ostnatý drôt, na takéto „vychytávky“ mohli v ostatných týždňoch natrafiť vodiči jazdiaci po ulici Orlík v Bánovej.

„Vozím tadiaľto dieťa do škôlky a každé ráno sledujeme cestu, či tam nie sú vysypané klince. Susedia dostali už viackrát defekt, je to nepríjemné,“ opisuje skúsenosť Jozef Vlčko. A kým niekto klince na vozovku porozhadzoval, iní obyvatelia ich odtiaľ radšej zbierajú.

Pred vjazdmi do ulice Orlík pribudlo upozornenie na tabuli – Pozor klince na ceste, dal ho tam mestský poslanec Branislav Delinčák. „Tabule sú len krízovým a rýchlym upozornením pre vodičov,“ hovorí poslanec. Klince sú radikálnym vyústením dlhodobo zlej situácie na križovatke. „Je to netradičné a úplne zlé riešenie situácie. Toto je verejná komunikácia a toto nie je spôsob, ako to riešiť. Je to však dôsledok, príčinou je križovatka, ktorá neumožňuje obyvateľom Bánovej plynulo sa napojiť na komunikáciu do mesta,“ mieni Delinčák.

Ešte v decembri

Občania porozhadzované klince na vozovke oznámili polícii ešte v decembri. „V predmetnej veci vykonávame objasňovanie vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Na prípade intenzívne pracujeme a po páchateľovi pátrame. Za uvedený priestupok možno uložiť pokutu do 99 eur,“ informoval hovorca žilinskej krajskej polície Radko Moravčík.

Križovatka medzi Závodím a Bánovou je komplikovaná, neprehľadná a áut na nej bude stále pribúdať. Do Žiliny po nej jazdia obyvatelia z Hájika, ale aj zo susedných dedín Hôrky, Bitarová, Brezany, Ovčiarsko, pre ich obyvateľov je to hlavná prístupová komunikácia do krajského mesta.

Drobné úpravy

„Hlavný problém križovatky je vo veľkom dopravnom zaťažení, predovšetkým v smere od Hájika a Hôrok cez Závodie do mesta,“ hovorí dopravný expert Ján Čelko. Vodiči z Bánovej sú na vedľajšej ceste a dávajú prednosť autám z troch susedných ciest. „Autá z Bánovej sa desiatky minút nevedia dostať na hlavnú cestu, najmä v čase rannej špičky. Takže by bolo dobré upraviť križovatku tak, aby sa zvýšila priepustnosť a umožniť vodičom idúcim z Bánovej plynulejšie sa napojiť na hlavnú cestu do mesta,“ dodáva poslanec Delinčák. Riešenia sú podľa Čelka dosť zložité, ideálne by bolo, keby bolo možné križovatku prebudovať na okružnú križovatku. „Žiaľ, priestorové podmienky na to nie sú vhodné. A tak akékoľvek ďalšie úpravy by si vyžadovali sanáciu niektorých domov,“ povedal Čelko.

Nejaké drobné úpravy na križovatke už boli urobené. „V minulosti bola v predmetnej križovatke riešená úprava vodorovného a zvislého dopravného značenia a doplnenie dopravných zrkadiel, ktoré mali zlepšiť rozhľad v danej križovatke, keďže tam dochádzalo ku kolíznym situáciám,“ vymenoval Moravčík.

Zmena riešenia?

Riešenia by mali hľadať nielen mesto Žilina, ale aj žilinská župa. „Zmeny v dopravnom riešení na tomto úseku nevylučujeme (napríklad prestavba križovatky na kruhový objazd), je však dôležité zdôrazniť, že tri zo štyroch križujúcich sa ciest sú vo vlastníctve žilinskej župy,“ povedala hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Ešte minulý rok sa uskutočnilo na žilinskej župe pracovné stretnutie, po ktorom by projektant mal navrhnúť možnosti, aby križovatka bola priepustnejšia, ale aj bezpečnejšia pre chodcov, ktorí tade prechádzajú na autobusovú zastávku či k predajni potravín. Kým sa nájde dlhodobé riešenie, župa po zime plánuje urobiť v križovatke aspoň malé stavebné úpravy, ktoré by mohli sprehľadniť prejazd križovatkou a zlepšiť výhľad pre vodičov z Bánovej.