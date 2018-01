Prečo vyhodil Tamajka 11 zamestnancov?

Po tom, čo posledný týždeň čelil kritike za to, že prikázal zvesiť obrazy slávneho českého maliara Jiřího Načeradského z hlavnej siene galérie Fontána, sa včera postavil pred sudkyňu Okresného súdu v Piešťanoch. Vypovedal v spore s jedenástimi bývalými zamestnancami mestského úradu. Tí žalujú mesto za podľa nich neplatné výpovede, pod ktoré sa podpísal práve Tamajka. Žiadajú doplatiť ušlú mzdu za jedenásť mesiacov.

Podľa exúradníkov sú výpovede pre nadbytočnosť, ktoré dostali, neplatné. Argumentujú tým, že po ich odchode sa počet pracovníkov na úrade paradoxne zvýšil.

„Žalobcov je jedenásť. Všetci zamestnanci sa dožadujú svojich zákonných práv, to znamená, že podali žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a v zmysle toho, čo umožňuje v takomto prípade Zákonník práce, sa dožadujú náhrady mzdy,“ povedal advokát Branislav Jurga, ktorý zastupuje aj žalobkyňu Danielu Š. Pre ňu a jej desať kolegov nastala zmena po voľbách v roku 2014, keď exprimátora Rema Cicutta vystriedala terajšia hlava mesta Tamajka. V auguste 2015 po 24 rokoch práce na mestskom úrade v pozícii referentky dostala pani Daniela výpoveď. V tom čase mala štyri roky do penzie, dnes je nezamestnaná.

Mladší kolektív

Prepustená referentka na súde uviedla, že začiatkom roka 2015 zvolal primátor poradu s vedúcimi pracovníkmi mestského úradu. Na nej sa mal vyjadriť, že v prvom rade pôjdu výpovede ľuďom v preddôchodkovom veku a dohodárom. „Povedal, že omladí kolektív a mestský úrad bude pracovať ako fungujúca súkromná firma. Tiež vyžadoval od všetkých lojálnosť,“ vysvetľovala sudkyni. Vo februári sa dozvedela o zozname pracovníkov, ktorí majú prísť o prácu. Zoznam mal nadpis Končia, podľa žalobcov ho písal vlastnou rukou primátor. Daniela Š. ho videla odfotený v mobile jedného z kolegov.

Na úrade sa potom podľa nej začali diať zmeny. Vedenie radnice malo požadovať od niektorých pracovníkov také veci ako napríklad výkaz činnosti za celý rok 2014 vypracovaný v hodinách a minútach. V marci zase referentka zaregistrovala, že niekto cudzí bez jej vedomia používal jej počítač a sťahoval z neho súbory. „Prišlo mi to ako účelové, lebo to bolo vykonávané len v niektorých počítačoch ľudí, ktorí sa nachádzali v zozname s nápisom Končia,“ vypovedala ďalej pani Daniela. Skupina dotknutých zamestnancov napísala otvorený list vedeniu mesta, odpoveď naň vraj nedostali.

Tisícová náhrada

V auguste vedenie mesta referentke oznámilo, že jej miesto sa ruší. Pred oznámením o výpovedi jej neponúklo inú pozíciu. „Ponuka s voľným pracovným miestom mi prišla až po výpovedi, ak si dobre spomínam, bola to ponuka na miesto kuriča alebo upratovačky,“ dodala žena, ktorá dostala odstupné vo výške piatich mesačných platov. Od súdu žiada náhradu mzdy vo výške 8933 eur. Jej ďalších desať kolegov pýta približne rovnaké čiastky za jedenásť mesiacov od februára 2016 do januára 2017.

Primátor Miloš Tamajka sa pred súdom obhajoval, že k prepúšťaniu došlo na základe analýz „Tieto racionalizačné opatrenia mali v budúcnosti ukázať, či je možné zlúčiť jednotlivé odbory, uskutočniť racionalizáciu a zefektívniť chod úradu,“ tvrdil Tamajka. Analýzu vykonávali vybratí zamestnanci, podľa primátora vyhodnocovali náplne práce zamestnancov a hľadali možnosti, ako zefektívniť chod úradu. „Následne došlo k rozhodnutiu o vykonaní organizačnej zmeny úradu. Chcem zvýrazniť, že zmena organizačnej štruktúry sa netýkala mien, ale pozícií,“ zdôrazňoval primátor a pripomenul, že o tomto procese sa postupne viedli rokovania s tými, ktorých sa mala racionalizácia dotknúť, a týmto boli ponúknuté voľné pracovné miesta.

Vypovedal pre NAKA

K vniknutiu do počítačov zamestnancov Tamajka poznamenal, že na túto tému vypovedal na NAKA v Nitre. Na políciu sa mal podľa neho obrátiť právny zástupca Jurga. Primátor doplnil, že k vyšetrovaniu nedošlo, polícia podľa neho vec vyhodnotila ako neopodstatnenú. Pri zmienke o zozname s nápisom Končia Tamajka zneistel. „Neviem o tom, že by som tento dokument vytvoril,“ poznamenal. Rozsudok včera ešte nepadol. Žalovaná strana žiada vypočuť ďalších svedkov.

Piešťany sa blamovali aj za hranicami vďaka primátorovi, ktorý zasiahol do výstavy obrazov uznávaného maliara Jiřího Načeradského. Obrazy mal v zbierke rešpektovaný slovenský zberateľ umenia Ivan Melicherčík. Tamajka ich nariadil zvesiť zo sobášnej siene bez vedomia Melicherčíka a presunúť do priestoru, ktorý bol vchodom do kina. Dôvodom bolo, že na olejoch sú nahé ľudské telá. Zberateľ to považoval za barbarský prístup k umeniu a rozhodol sa výstavu predčasne ukončiť. Denník Pravda o tom minulý piatok informoval ako prvý, náš text prebrali významné, ale aj menšie české médiá.