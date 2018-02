V Bratislave kolabuje pre sneženie doprava, zdržíte sa desiatky minút

Dopravný podnik Bratislava (DPB) informuje, že problémy s trolejbusovou dopravou sú na na Palisádach, na Kramároch a v Lamači. Premávku na Kolibu už podľa DPB obnovili. „V ostatných častiach mesta linky MHD premávajú s meškaniami od 30 minút a viac, vodiči jazdia so zvýšenou obozretnosťou. Zamestnanci DPB sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD,“ píše vo svojom stanovisku dopravný podnik.

Sneženie odstavilo trolejbusy v kopcovitých častiach mesta

Sneh komplikuje dopravou aj na bratislavskej Kolibe. DPB v aktualizovanom stanovisku uvádza, že ich dispečing zaznamenáva problémy s autobusovou dopravou v kopcovitých terénoch. Problém má opäť trolejbusová doprava na Kolibe, ktorú už ráno raz obnovili.

Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý povedal, že pre predpoveď počasia boli pracovníci EKO podniku v pohotovosti od utorkového večera. „Ráno, približne o siedmej, vyrazili ľudia aj technika do terénu. Zimnú údržbu v týchto chvíľach v uliciach v správe Nového Mesta rieši deväť vozidiel a takmer päťdesiat pracovníkov EKO podniku,“ doplnil.

Plynulosť prímestských autobusových liniek zatiaľ sneženie výrazne nepoznačilo. „Autobusy zo všetkých smerov jazdia bez mimoriadnych zdržaní,“ uviedla ešte ráno hovorkyňa Slovak Lines Eva Vozárová.

V teréne 54 posýpačov a 88 pracovníkov

Hlavné mesto SR Bratislava pre agentúru SITA ráno uviedlo, že s celomestským likvidačným posypom začali v skorých ranných hodinách. „Aktuálne je v teréne 43 sypačov nad štyri tony, 11 sypačov pod štyri tony a 88 pracovníkov, ktorí zabezpečujú ručné dočisťovanie odhrnutých komunikácií, aby sme čo najviac zmiernili následky zimy pri prejazdnosti ciest v Bratislave,“ pripomína hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Podľa informácií zo Zelenej vlny sa od rána stalo niekoľko nehôd. Napríklad na Ivanskej ceste pri Ikei smerom do centra, v Petržalke na Kutlíkovej smerom z Dolnozemskej cesty, na Lamačskej ceste za Galériou v smere do centra alebo na Nábreží za Mostom Lafranconi v smere do centra.

Stellacentrum informuje, že vodiči musia rátať so zdržaním na Pražskej, Račianskej, Slovnaftskej, Svornosti, Ráztočnej a Hradskej, v smere do centra a aj na mostoch z Petržalky do centra mesta. Zdržanie desiatky minút.

Na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom do centra si počkáte asi 40 minút. Následky dopravných nehôd odstraňujú na Partizánskej v smere na Palisády, na Vajanského pri Univerzite, v smere z mosta SNP a na Trnavskej ceste pri Kauflande smerom von z mesta, informoval Stellacentrum.

Tunel Sitina priebežne uzatvárajú

So spomalenou dopravou a kolónami treba rátať aj na vjazde do hlavného meste v smere z okolitých obcí a miest. Na starej seneckej z Bernolákova smerom do Bratislavy stratíte asi 45 minút, na výjazde z Ivanky pri Dunaji smerom do hlavného mesta je hlásené zdržanie 10 až 15 minút, informuje Zelená vlna. V Dunajskej Lužnej sa zdržíte 15 minút a v Moste pri Bratislave asi 10 minút.

Zdržíte sa na vjazde od Stupavy po D2 (podľa informácií od Zelenej vlny viac ako 50 minút) a aj od Senca na D1. Národná dialničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina.

Letisko sneh nepoznačil

K opatrnosti vyzýva vodičov i chodcov tiež bratislavská polícia. Vodičov žiada, aby znížili rýchlosť, dodržiavali bezpečný odstup, chodcov vyzýva zasa k tomu, aby svojím pohybom neohrozili bezpečnosť premávky.

„Brzdná dráha sa pri zasnežených cestách predlžuje a vodič môže mať problém zastať tak, aby nedošlo ku kolízii,“ upozornila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Slamková. Vzhľadom na zníženú viditeľnosť odporúčala tiež chodcom používať reflexné prvky.

Zatiaľ bez obmedzení je prevádzka na bratislavskom letisku. „Lietadlá pristávajú i odlietajú podľa platného letového poriadku. Pracovníci letiska sú v pohotovosti, očisťujú priebežne letové dráhy,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Platí výstraha

V hlavnom meste môže v stredu napadnúť 5 až 8 centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu 1. stupňa.

Výstraha platí od 8.00 do 16.00 hod. Meteorológovia upozorňujú na komplikácie, ktoré môže sneženie spôsobiť, najmä v doprave.

Sneženie poznamenalo aj rokovanie parlamentu

Rokovacia sála parlamentu bola ráno počas pokračujúcej 26. schôdza NR SR takmer prázdna. Viacerí poslanci do práce nedorazili pre sneženie v Bratislave. Trolejbusy, ktoré majú trasu okolo parlamentu, momentálne nejazdia.

„Nepochopím, prečo my to vieme, že bude snežiť a odhŕňačské autá to nevedia,“ povedala na úvod šiesteho rokovacieho dňa podpredsedníčka NR SR Lucia Nicholsonová, ktorá vedie schôdzu.

Problémy poslancov Národnej rady SR s dochádzkou do rokovacej sály pretrvávajú aj po dvoch hodinách od začiatku rokovania. Pre ich údajne nízky počet sa tak tradičné hlasovanie o prerokovaných bodoch o 11. hodine vynechá a hlasovať sa bude až podvečer.

O situácii s chýbajúcimi poslancami informoval podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) s tým, že problémy s dopravou v súvislosti so snežením v Bratislave stále pretrvávajú. Plénum mu odklad hlasovania odobrilo všeobecným súhlasom.