Ťažbu stromov v Bratislave dočasne pozastavili

Štátny podnik Lesy SR dočasne pozastavil ťažbu v bratislavských lokalitách Vydrica a Devínska Kobyla, ktorú plánoval realizovať v súvislosti s manažmentom lesných pozemkov od začiatku tohto roka. Martin Matys z odštepného závodu Smolenice to prisľúbil na stretnutí s bratislavskou vicežupankou Elenou Pätoprstou, ktoré sa uskutočnilo na konci januára na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

V snahe riešiť problematiku konfliktu ťažby, rekreácie a ochrany povrchových tokov v tejto oblasti je potrebné stretnutie všetkých zainteresovaných strán, a to BSK, Lesov SR a ministerstva pôdohospodárstva, uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Schôdzka by sa mala uskutočniť v priebehu mesiaca február. Vicežupanka a poslanci kraja Jaromír Šíbl a Martin Vlačiky hovorili so zástupcom štátneho podniku na tému ochrany a starostlivosti o lesy v okolí Bratislavy. Podľa Forman hľadali možnosti úpravy Lesného hospodárskeho plánu tak, aby rešpektoval polohu hlavného mesta a rekreácie jeho obyvateľov.

Diskutovalo sa aj o tom, kam by sa lesný manažment mal v Bratislave v budúcnosti uberať. Zároveň vyslovili spoločný záujem ďalej aktívne spolupracovať pri ochrane a rozumnom využívaní lesov v správe Lesy SR na území BSK, a to najmä v oblasti posilňovania ich funkcií, najmä rekreačného potenciálu, ochrany prírody a vodoochrannej funkcie, priblížila hovorkyňa kraja. Témou rozhovorov bola aj efektivita hospodárskej činnosti Lesov SR na území hlavného mesta. Podľa Forman práve hospodárska činnosť v území je v súčasnom období citlivo vnímaná obyvateľmi kraja aj zo strany médií.

Viacerí poslanci a poslankyne Zastupiteľstva BSK vyslovili požiadavku na prerokovanie a hľadanie riešení, vrátane možnosti obnovy, resp. rozšírenia Bratislavského lesného parku v jeho pôvodných hraniciach z roku 1973, od Bratislavy až po Stupavu, Borinku a Svätý Jur, vrátane lesov na území Devínskych Karpát a lužných lesov na oboch brehoch Dunaja, kde je stúpajúci trend rekreácie a cykloturistiky verejnosti, obyvateľov BSK, ale i zahraničných návštevníkov.