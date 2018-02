V Lučenci parkuje miss medzi motorkami

Dnes už dôchodca Pupala mal k motorizmu vzťah už od útleho detstva. Motorky nielen obdivoval, no rád sa na nich aj preháňal. Prvým, ktorý vlastnil, bol motorizovaný bicykel typu S Stadion. Keď dospel a pracoval, súťažil na motorkách aj autách, po politickej zmene pracoval ako testovací pilot vo firme Suzuki v Nemecku a pôsobil tam aj ako pretekár.

„Doma som vždy mal nejakú motorku. Väčšinou išlo o špičkové stroje prispôsobené na pretekanie. Medzi prvé lepšie motorky tohto typu, ktoré som vlastnil, patrila Kawasaki Ninja 750 R,“ spomína. Keď prekročil prah dôchodku, povedal si, že kvôli bezpečnosti, kondícii, ale aj relaxu by mal presedlať z dvoch kolies na tri.

Ešte v Nemecku s obdivom sledoval jedného z výrobcov trojkoliek a špeciálne typ trojkolky – Trike Boom Mustang S1. „Asi pred štyrmi rokmi som sa raz ráno prebudil s presvedčením, že si ju kúpim. Nebola lacná, stojí ako Mercedes stredne vyššej triedy, no peniaze som mal zarobené a povedal som si, že sny sa majú plniť,“ zdôraznil Pupala.

Vysnívanú motorku si doviezol domov a za štyri roky na nej urobil množstvo technických a skrášľovacích úprav. Má odpruženú prednú nápravu, čo umožňuje bezpečnejší a rýchlejší prejazd zákrutami. V základnom vyhotovení má výkon 100 koní, upravená má o ďalších 35 koní viac.

„Pre mňa je veľmi dôležité, aby moja trojkolka nebola iba výkonná a mala výborné jazdné vlastnosti, ale aby aj dobre vyzerala a priťahovala oči. Pri úpravách však dbám na to, aby som to neprepískol a nepripomínala skôr nejaké futuristické dielo,“ zdôrazňuje Lučenčan.

Na ostatnom motorkárskom zraze na Slovensku, kde vyhodnocovali najkrajšie motorky, získala tá jeho primát. „Najviac ma však teší, že trojkolka sa páči ľuďom, obzerajú si ju, pristavia sa a pohladia ju.“ Pupala posunul vlani svoj stroj o level vyššie. Jeho Trike Boom Mustang S1 ťahá za sebou príves.

„Obytný rozťahovací príves je ruskej výroby a má tridsať rokov. Kúpil som ho minulú zimu a päť mesiacov denne repasoval a vylepšoval. Dnes má veľmi zaujímavé parametre. Okrem toho, že sa v ňom vyspia štyria dospelí ľudia, má chladničku, varič, stôl pre osem ľudí a do rozloženej stanovej predizby sa zmestí celá trojkolka.“ Na minuloročnom zraze v rakúskom Fakersee, kam prišlo okolo 100-tisíc motorkárov z rôznych krajín sveta, pozornosť už pútala tak trojkolka, ako aj príves.

Zima je obdobím, ktoré motorkári radi nemajú. Čakajú na jarné slnko a počasie, keď sa opäť môžu vydať na cesty. Pán Pupala plánuje vyraziť v apríli na prvý tohtoročný zraz, ktorý sa bude konať v Žiari nad Hronom. Je zvyknutý, že ako dôchodca má dosť voľného času, preto v čase sezóny trávi v teréne – doma i v zahraničí – takmer všetky víkendy. Tentoraz sa chystá na dlhšiu trasu – na Pyrenejský polostrov do Španielska a Portugalska.

Aj pán Pupala sa občas zamyslí nad tým, aká bude budúcnosť jeho krásavice, keď ju už nebude môcť využívať. Hovorí, že by bol najradšej, keby ju raz zdedil jeho osemročný vnuk Ľubko. Už teraz má k motorizmu veľmi blízko. „Verím, že s trojkolkou naloží zodpovedne, keď už na to bude mať vek,“ je presvedčený Pupala.

Vášnivý milovník zvuku motorov z Lučenca má však aj ďalšie výnimočné záľuby. Dlhé roky bol športovým pilotom, čím si splnil sen o lietaní, a dlhodobo sa venuje aj folklóru. Roky bol sólistom a hráčom na fujaru a gajdy v súbore Partizán v Slovenskej Ľupči a hre na tieto atraktívne hudobné nástroje sa venuje dodnes. Dokonca gajdy, ale aj menšiu fujaru, ktorú si sám vyrobil a ktorá sa vojde do kufra jeho trojkolky, nosieva so sebou aj na motoristické zrazy. „Večer na fujare na zrazoch nehrám, vtedy znie celkom iná hudba. No ráno okolo deviatej ju brávam do rúk a jej ,spievaním' sprevádzam prebúdzajúcich sa motorkárov po ťažkej noci,“ dodáva s úsmevom.