Má 120 rokov a zlomený konár. Bude Stromom roka?

Nie je pekná, miestni dokonca vravia, že je najškaredšia zo všetkých súťažiacich stromov. Napriek tomu však môže vyhrať v prestížnej európskej súťaži Strom roka. Stará bošácka jabloň so zlomeným konárom má totiž životný príbeh, ktorý chytí za srdce, a vlani vyhrala celoslovenskú súťaž Strom roka 2017.

Zo slovenskej súťaže jabloň postúpila do celoeurópskej, momentálne zápolí o titul s dvanástimi ďalšími stromami a drží sa na skvelom piatom mieste. „Finalisti vyhrali svoje národné kolá. Všetci sme automaticky postúpili do európskej súťaže. Teraz už treba urobiť iba jedno, treba za našu jabloň hlasovať. Aby sme počtom hlasov prekonali napríklad Rusko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko či Portugalsko, teda krajiny, ktoré majú omnoho viac obyvateľov ako Slovensko,“ povedal starosta Bošáce Daniel Juráček. Dva roky dozadu sa to podarilo a naša krajina vďaka svojim obyvateľom získala tretie miesto tiež s bošáckym stromom – hruškou.

Jabloň, ktorá súťaží tento rok, je z odrody Citrónové zimné Zabudiškovské. Rastie pri ceste v obci Bošáca, časť Zabudišová. Má vyše 120 rokov a zasadili ju potulní sadári. Ide o pôvodnú, vzácnu a dnes už takmer zabudnutú odrodu jabĺk. Strom je 13 metrov vysoký s obvodom kmeňa 250 centimetrov. „Chceme poukázať na našu prírodu, na stromy okolo nás, že sú tu a sú pre nás dôležité. Sú to živé tvory, tak ako aj táto naša jabloň. Prežila minimálne štyri ničivé kalamity a napriek tomu stále ešte rodí. Aj my ľudia by sme si zo stromov mali brať príklad, aby nás nič nezlomilo,“ hovorí starosta.

Bošáčania súťažou žijú a v obci sa o nej stále hovorí. „Aj na vyhlasovaní pred dvoma rokmi sa hovorilo o Slovensku. Vravelo sa, že tretie miesto obsadil strom zo Slovenska, až potom sa povedalo, že z Bošáce, takže je to aj zviditeľnenie štátu v strede Európy,“ dodáva starosta.

Bošácka jabloň je povestná svojou bohatou úrodou. Keď bola ešte v plnej sile, dokázala podľa starostu dať 1,3 tony ovocia. Po kalamitách z nej zostala možno štvrtina pôvodnej veľkosti, ale stále dokáže dať dvesto až tristo kilogramov jabĺčok. Sú navyše výnimočné tým, že najlepšie chutia v zime. „Pri zbere sú jej plody kyslé. Jabĺčka dôjdu, naberú sladkú chuť a sfarbia sa dožlta až pri uskladnení v pivnici v zime, v januári,“ vraví starosta.

Bošácka dolina je známa dlhoročnou tradíciou pestovania ovocných stromov tradičných slovenských odrôd. Tento rok okrem našej jablone súťaží už iba jeden orech, ostatné stromy nie sú ovocné. „Rozmýšľali sme, aký strom tento rok prihlásime. Vraveli sme si, že nepôjdeme do súťaže s nejakým dubom alebo javorom, aj keď sú to pekné a majestátne stromy. My tu máme majestátne aj ovocné stromy,“ uzavrel starosta.

Obec Bošáca pri Novom Meste nad Váhom a jej nezlomná jabloň bojujú o priazeň v internetovom hlasovaní, ktoré sa rozbehlo 1. februára a končí sa 28. februára. Vyhlásenie výsledkov a ceny pre víťaza je naplánované na 21. marca v Bruseli. Hlasovať možno na webe treeoftheyear.org. Organizátorom súťaže je Environmental Partnership Association – konzorcium šiestich nadácií z Bulharska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska, ktoré podporujú komunitné projekty zamerané na ochranu životného prostredia.