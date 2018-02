Medzi Bratislavou a Šamorínom by vraj mohla premávať nová osobná lodná linka

S návrhom prichádza krátko po tom, ako staromestskí poslanci najprv vlani v decembri schválili a vo februári tohto roka následne zrušili verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestorov bývalej kaviarne Propeler na Rázusovom nábreží. Vraj sa nešťastne rozhodli pre súťaž, kde hlavným kritériom mala byť cena.

„Chcel by som uviesť do života pekný a užitočný projekt, na ktorom by spoločne participovali Bratislavský kraj, hlavné mesto a časť Staré Mesto,“ hovorí na margo ideového zámeru Borguľa. Mestská časť by podľa neho mohla dať do projektu priestor bývalej kaviarne, hlavné mesto by mohlo prevádzkovať lodnú linku do Šamorína a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) by sa mohol v rámci rozvoja lodnej dopravy podieľať na jej financovaní. V tejto súvislosti už poslanec listom vyzval na spoločné stretnutie predsedu BSK Juraja Drobu, primátora Bratislavy Iva Nesrovnala a starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka.

„Bratislavský župan Juraj Droba víta každý nápad či stretnutie, ktoré môže byť prínosom pre zlepšenie dopravy v kraji, ktorá je pre nové vedenie župy absolútnou prioritu,“ uviedla hovorkyňa kraja Lucia Forman. Je potrebné, aby sa rozvíjala aj týmto smerom a aby sa zároveň využil potenciál Dunaja. Aj preto kraj hľadá riaditeľa odboru dopravy, „najodvážnejšieho medzi najlepšími“. Jeho úlohou bude skoordinovať harmonogram a financovanie projektov a urobiť „rozumný“ plán, ako zlepšiť dopravu v kraji. „Kde môžu byť aj projekty podobného typu,“ doplnila Forman.

Bratislavský magistrát považuje oživenie Dunaja síce za chvályhodnú vec, avšak zároveň upozorňuje, že to má množstvo aspektov, ktoré treba posúdiť. „Navrhovanému zámeru by mala predchádzať odborná analýza, ktorá by posúdila celkové finančné náklady, ako aj počet potenciálnych cestujúcich takouto lodnou linkou,“ skonštatovala hovorkyňa mesta Zuzana Onufer. Mesto sa podľa nej zaoberá predovšetkým zlepšovaním služieb a rozšírením a skvalitnením existujúcej siete mestskej hromadnej dopravy.

Staré Mesto sa zatiaľ k návrhu nevyjadrilo. Starosta Radoslav Števčík sa však už po samotnom hlasovaní poslancov nechal počuť, že ho ich rozhodnutie mrzí a pohnútky poslancov nepozná. Tento týždeň oznámil, že mestská časť predmetnú súťaž zrušila a zároveň sa ospravedlnil všetkým uchádzačom, ktorí sa do verejnej súťaže zapojili. Tých bolo viac ako 30. „Je mi nesmierne ľúto, že poslanci za jeden a pol mesiaca diametrálne zmenili názor,“ podotkol Števčík. Vyjadril tiež obavy, že priestory bývalého Propelera zostanú zatvorené aj toto leto.