Bratislavskí poslanci budú hovoriť o parkovacej politike aj kontrole na zimnom štadióne

Parkovacia politika len na papieri

Vo štvrtok chce primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal predložiť poslancom návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka parkovania. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, platí od 1. marca minulého roka, aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k štatútu. Ten upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy.

Pravidlami parkovania v hlavnom meste SR Bratislave sa naposledy bratislavskí mestskí poslanci zaoberali vlani septembri. Opäť vtedy neschválili dodatok k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou. Dodatkom sa poslanci zaoberali už štvrtýkrát, v apríli, máji a ani júni sa na jeho znení nedohodli.

Podľa predsedu dopravnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň mestského poslanca Jozefa Uhlera by bolo dobré, aby poslanci ľuďom pred novembrovými komunálnymi voľbami ukázali, že problém s parkovaním chcú vyriešiť. „Nemyslím si, že sa poslanci majú čoho báť, je to len zavedenie poriadku tak, ako to funguje v iných krajských mestách na Slovensku,“ spomenul koncom minulého roka Uhler.

„Sme na konci volebného obdobia a nemáme pripravené ani jedno záchytné parkovisko, nemáme pripravenú mestskú hromadnú dopravu. Obávam sa, že zavedenie parkovacej politiky sa presúva na nové volebné obdobie,“ poznamenal pred novinármi vlani v decembri mestský poslanec Ján Budaj.

Správa o stave štadióna

Zastupiteľstvo sa bude vo štvrtok zaoberať aj správou mestského kontrolóra Petra Šinályho o kontrole Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. Kontrolu a preverovanie, či štadión potrebuje úpravy za päť miliónov eur, ukončil kontrolór na konci januára tohto roka. V roku 2019 sa na tomto štadióne budú hrať zápasy Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Správcom Zimného štadióna Ondreja Nepelu je mestská organizácia Správa telovýchovných a rekreačných zariadení a s požiadavkou na úpravy štadióna sa na ňu obrátil Slovenský zväz ľadového hokeja. Kontrolu chcelo mesto urobiť, aby malo kompletnú správu o stave štadióna.

Stredajšie rokovanie poslancov sa začína o 14:00, štvrtkové zasadnutie zastupiteľstva bude od 8:30 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.