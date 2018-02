O využití budovy Konskej železnice sa bude opäť diskutovať

O budove Konskej železnice na Krížnej ulici pri Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste sa bude opäť hovoriť. Po neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na prenájom jej nevyužitých priestorov, ktorú mestská časť vyhlásila vlani v lete a do ktorej sa nikto neprihlásil, sa samospráva rozhodla pre stretnutie s občanmi, ktoré je naplánované na stredu (21.2.) o 17.00 h.

Na ňom by sa malo odprezentovať osem občianskych združení a organizácií, ktoré tu majú záujem pôsobiť. Podľa novomestského starostu Rudolfa Kusého prichádzajú do úvahy dve možnosti. „Prvou je, že priestory poskytneme niektorému občianskemu združeniu alebo viacerým z nich. Druhou možnosťou je, mestská časť tam vytvorí niečo na spôsob komunitného centra,“ uviedol Kusý. Niektoré menšie či kancelárske priestory by sa dali perspektívne využiť napríklad aj na zriadenie múzea konskej železnice, galérie či ľudovej školy umenia.

Proti verejnej súťaži bola už v minulosti poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie Zuzana Rattajová. Neúspešnosť súťaže vníma zle nastavenými podmienkami súťaže, kde jediným kritériom bola cena minimálne 53 000 eur. „Do takto nastavených podmienok sa jednoducho nevie prihlásiť žiadny verejnoprospešný projekt,“ skonštatovala Rattajová. Poukazuje na to, že budova, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, je v erbe mestskej časti a je na prístupnom mieste, by mala plniť verejnú funkciu.

„Vidím rôzne funkcie pre kultúru, ale netrúfam si to rozhodnúť len tak od stola. Preto som zorganizovala anketu,“ doplnila poslankyňa. Z nej vyplynulo, že ľudia chcú napríklad múzeá či krúžky, ale tiež vlakovú stanicu. „Dôležité však je, že Novému Mestu chýba centrum,“ podotkla Rattajová s tým, že priestor medzi Konskou železnicou a Istropolisom je ideálny na vznik kultúrneho a spoločenského centra.

Budova Konskej železnice bola postavená rokoch 1836–1840 a je vo výlučnom vlastníctve Nového Mesta. Má tri nadzemné podlažia, pričom mestská časť využíva iba časť budovy, a to len v čase sobášnych obradov. Sobáši sa tu od roku 2011. Zvyšná časť budovy je dlhodobo nevyužívaná, preto samospráva hľadá účel využitia.

Ešte pred rekonštrukciou sa uvažovalo aj s možnosťou, že sa tam presťahuje matričný úrad a niektoré oddelenia miestneho úradu. Od zámeru sa pre neefektívnosť a bariérovosť budovy, v ktorej nebolo možné vybudovať výťah, upustilo. V minulosti však prejavili záujem o prenájom priestorov viaceré subjekty, a to na verejnoprospešné účely. Mestská časť preto vyhlásila verejnú obchodnú súťaž, peniaze chcela použiť na zastavenie chátrania priestorov, prípadne na nevyhnutné opravy. Práve cena však bola podľa mnohých dôvodom neúspešnosti súťaže.