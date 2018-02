ÚVO žiada od Bratislavy vysvetlenie, prečo šesťkrát predĺžila súťaž na osvetlenie

ÚVO zároveň magistrát žiada o uvedenie predpokladaného konečného dátumu lehoty na predkladanie ponúk k tomuto tendru a predpokladaného dátumu otvárania častí ponúk označených ako „ostatné“. Úradu boli v minulom roku doručené k tejto súťaži aj námietky firiem O.S.V.O. comp, Siemens a AVE SK odpadové hospodárstvo.

Pri vyhlásení súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave koncom mája 2017 sa predpokladalo, že sa budú ponuky predkladať do 10. júla 2017. Neskôr sa tento termín niekoľkokrát zmenil. Ponuky k tomuto tendru môžu záujemcovia predkladať najnovšie až do 12. marca. Doteraz posledným dátumom na predkladanie ponúk bol 12. február. V neskoršom termíne sa budú otvárať i obálky s ponukami, namiesto 23. februára by to malo byť 26. marca.

Hlavné mesto dlhodobo trvá na tom, že celý proces prebieha transparentne a striktne podľa zákona o verejnom obstarávaní. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal tvrdí, že súťaž predlžujú otázky, ktoré kladú jej účastníci. „Ukončenie procesu obstarávania nekontroluje jeho obstarávateľ sám, ale rozhodujú o tom jeho účastníci tým, ako sa správajú, ako sa námietkujú a využívajú rôzne procesné úkony. To sa teraz v Bratislave deje. Tým, že je to náročný systém, tak účastníci kladú nové a nové otázky,“ vysvetlil Nesrovnal s tým, že v tomto smere vníma tvrdý konkurenčný boj.

V súťaži na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave chce mesto s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 milióna eur bez DPH. Hlavné mesto v súčasnosti zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia na základe dočasnej zmluvy s doterajším dodávateľom služby, spoločnosťou Siemens. Dočasná zmluva má podľa magistrátu vyriešiť preklenovacie obdobie do ukončenia verejnej súťaže. ÚVO však zároveň začal kontroly priamych rokovacích konaní zadaných magistrátom.

Mestskí poslanci opakovane žiadajú primátora, aby túto súťaž zrušil, pretože je podľa nich vo viacerých bodoch dôvodné podozrenie z porušenia zákona o verejnom obstarávaní. V tomto zmysle podali i podnet na ÚVO. Primátor však tieto tvrdenia pokladá za politikárčenie.

Správu budeme aktualizovať o stanovisko magistrátu.