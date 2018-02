V Petržalke sa schyľuje k petícii proti výstavbe diaľničného privádzača

Problémom má byť spojenie budúceho nákupného centra, ktorý má vyrásť v rámci projektu novej mestskej štvrte, na súčasnú dopravnú infraštruktúru. „Cez Panónsku chce (developer) urobiť križovatku. V minulosti mu bola povolená relatívne menšia, teraz žiada o jej rozšírenie tak, aby sa tam dostali ľudia nielen z Petržalky, ale aj tí, ktorí idú po diaľnici D2,“ skonštatoval Kríž. Z diaľnice má podľa neho vyúsťovať nadjazd, ktorý vyústi do súčasnej zástavby v okolí Vyšehradskej ulice a odtiaľ sa ďalšou križovatkou dostanú ľudia k nákupnému centru. Vybudovanie diaľničného privádzača ústiaceho do pomaly vnútrosídliskovej komunikácie považuje poslanec za neprijateľné.

S petíciou, ktorú po vyzbieraní potrebného počtu podpisov chcú následne predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, sa chcú zároveň obrátiť aj na stavebný úrad v Petržalke. „Budeme apelovať, aby takéto riešenie nepovolil a aby taktiež vyžadoval od investora EIA, čiže posudzovanie vplyvov na životné prostredie,“ doplnil Kríž. Vo vydanie negatívneho stanoviska k takto navrhnutej výstavbe očakávajú aj od vedenia hlavného mesta. Poslanec priznáva, že s investorom na túto tému ešte nerokovali, verí však, že si spolu s ním a primátorom Ivom Nesrovnalom sadnú v danej veci za jeden stôl.

Proti je aj petržalská komisia územného plánu

Proti je v súčasnosti aj petržalská miestna komisia územného plánu, výstavby a dopravy, čo potvrdil jej predseda Jozef Vydra. Komisia podľa neho na svojom poslednom zasadnutí odmietla návrh v navrhovanej podobe. Kvalitu života obyvateľov okolia narušuje už v súčasnosti hluk z Panónskej cesty a neďalekej železnice a diaľnice, vybudovaním diaľničného privádzača by sa hlučnosť, prašnosť a exhaláty ešte zvýšili, nehovoriac o obťažovaní svetlami z áut. Vydra taktiež poukazuje na to, že práce by mali vplyv aj na 23-árový výbeh pre psov, ktorý mestská časť otvorila vlani, ako aj neďaleké obratisko autobusov. „V takejto podobne nie,“ povedal Vydra s tým, že si počkajú na to, či investor svoj návrh neprepracuje.

Investor popiera, že by chcel stavať privádzač

Ten sa však bráni a popiera tvrdenia o tom, že by chcel diaľničný privádzač stavať. „Spoločnosť Cresco Group neplánuje, ani nikdy neplánovala výstavbu diaľničného privádzača pri Vyšehradskej ulici v Petržalke, nakoľko na takúto výstavbu nemá štatút, ani to nie je v jej záujme,“ uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.

Takéto prepojenie diaľnice s Panónskou cestou bolo podľa neho v minulosti zadefinované územným plánom mesta hlavného mesta z roku 2007. A to ako dopravná verejnoprospešná stavba – mimoúrovňová križovatka na diaľnici D2 v Petržalke (Vyšehradská), s prepojovacím úsekom na Panónsku cestu. Projekt spoločnosti však podľa neho s takouto výstavbou nepočíta, preto je v jeho návrhoch zakreslený inou farbou a to len preto, lebo s ním počíta územný plán mesta.

„V oblasti medzi Panónskou cestou a železnicou plánujeme postaviť nákupné centrum, ktoré by malo byť prepojené s Panónskou cestou svetelnou križovatkou. Výstavbou križovatky chceme Slnečnice prepojiť s celou Petržalkou,“ dodal Krnáč.