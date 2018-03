Žiaci v Stupave sa možno budú učiť na dve zmeny

Modulový pavilón, v ktorom je osem tried, otvorili v stupavskej škole 21. marca 2017. Ani to však nestačí, kapacita školy je úplne vyťažená.

Riešením by bola nadstavba modulovej školy alebo výstavba úplne novej školy, problém je však v peniazoch aj v pozemku. A tiež v tom, že mestskí poslanci neschválili rozpočet a navýšenie financií, jasne však vysvetlili, prečo sa tak stalo a prečo sa škola tak skoro nadstavovať nebude.

V Stupave je iba jedna základná škola a momentálne ju navštevuje viac ako tisíc žiakov. „Vyučovanie prebieha v troch samostatných budovách. Kapacita školských budov je plne vyťažená, nie je v nich už priestor pre ďalšie učebne. V budúcom školskom roku riaditeľka školy očakáva, že z kapacitných dôvodov už nebude možné zabezpečiť školské vyučovanie v jednozmennej prevádzke,“ potvrdila asistentka primátora mesta Stupava Jana Demeterová. Dodáva, že nepriaznivá situácia v stupavskej škole je všeobecne známa a pre finančnú náročnosť ju mesto rieši po etapách.

Primátor Stupavy Roman Maroš potvrdil, že v základnej škole hrozí nielen dvojzmenná prevádzka, ale aj obmedzenie počtu stravníkov, a to napriek tomu, že v polovici marca 2017 otvárali modulovú prístavbu s ôsmimi triedami, ktorá rozšírila súčasnú kapacitu školy. Už vtedy však primátor varoval, že toto riešenie je len dočasné a nebude dlho stačiť, pričom poukázal na dynamický nárast počtu obyvateľov aj detí v meste. „Momentálne máme vypracované projektové dokumentácie v hodnote 700-tisíc eur na nadstavbu modulovej školy a rozšírenie kapacít jedálne,“ vyslovil Maroš. „Žiaľ, už dvakrát nebol rozpočet prijatý, mesto je v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu a zo strany poslancov necíti mesto snahu konštruktívne riešiť danú situáciu prostredníctvom vlastných vecných návrhov,“ povedal primátor.

Riaditeľka základnej školy Bohdana Cibuľová sa odmietla k situácii v základnej škole vyjadriť. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu v našom meste vám na položené otázky odpoviem až po zápise prvákov 6. apríla,“ reagovala. Rodičia detí s dvojzmennou prevádzkou nesúhlasia a obávajú sa, že popoludňajšie vyučovanie žiakov skomplikuje život aj im. „Vôbec si neviem predstaviť, ako to u nás bude fungovať. Dieťa sa mi vráti večer domov a kedy sa asi tak budeme učiť? To s ním budem sedieť pri knižkách do polnoci? Tiež neviem, ako by som to riešila v súvislosti s mojou prácou,“ povedala jedna z mamičiek, ktorá si neželala byť menovaná.

Nadstavba školy ako jedno z riešení situácie s nedostatočnými priestormi sa už riešila aj na mestskom zastupiteľstve. Návrh si však vyžadoval zmenu rozpočtu a navýšenie financií, s čím poslanci nesúhlasili. „Moje nesúhlasné stanovisko bolo na rozpočet ako taký, nie na nadstavbu školy. Dôvodom bol do rozpočtu zakomponovaný úver, ktorý mestské zastupiteľstvo predtým neschválilo, čo je nutná podmienka na prijatie úveru,“ povedal poslanec Martin Smeja. Dodáva však, že problém nedostatočných kapacít základnej školy je určite potrebné riešiť. Podľa neho je alternatív riešenia niekoľko, je medzi nimi navýšenie modulovej školy, nadstavba existujúcej budovy, prípadne aj výstavba novej školy, či už v areáli existujúcej školy, alebo na inom mieste.

Aj ďalší poslanec Štefan Haulík spresňuje, že na zastupiteľstve sa neriešila konkrétne nadstavba modulovej školy, ale rozpočet mesta, ktorého súčasťou boli výdavky na nadstavbu. Rozpočet poslanci pokladali za nezákonný. „Túto skutočnosť skonštatovala aj hlavná kontrolórka mesta. Nezákonný bol v tom smere, že rozpočtové výdavky neboli kryté príjmami. Primátor totiž rozpočet zostavil tak, že výdavky na nadstavbu mali byť kryté novým úverom vo výške 500-tisíc eur, pričom zároveň nepredložil do zastupiteľstva materiál na schválenie tohto úveru,“ povedal Haulík.

Poslanec Marek Lacka vraví, že primátor mesta vedel o stave, v akom sa nachádza školská infraštruktúra, ale neriešil to v čase, keď to bolo potrebné riešiť. „Na moju otázku, či treba modulovú školu nadstaviť o jedno, dve alebo tri poschodia, mi pán primátor neodpovedal. Budeme krov školy rozoberať? Koľkokrát? Projektovú dokumentáciu dorábať? Koľkokrát? Za tým sú verejné prostriedky, nemôže sa to riešiť v strese, ale systémovo,“ myslí si Lacka. Verí, že vedenie mesta predloží kvalitný materiál, ktorý bude môcť mestské zastupiteľstvo schváliť. Dodáva, že Stupava určite potrebuje druhú školu v inej lokalite, ale problém zase nie je zrejme až taký horúci.

Ani poslanec Peter Novisedlák nepochybuje o nutnosti rozšírenia základnej školy, ale rovnako ako jeho poslaneckí kolegovia namieta predložený rozpočet. Navyše poslanci podľa jeho slov na mestskom zastupiteľstve vlani v novembri dostali od riaditeľky školy informáciu, že škola ešte jeden školský rok vydrží bez nutnosti dvojzmennej prevádzky. Aj preto chceli v tomto roku rozšíriť v prvom rade školskú jedáleň, na čo treba 340-tisíc eur a parkovisko za približne stotisíc eur. Nadstavovať školu alebo problém vyriešiť iným spôsobom chceli až o rok.