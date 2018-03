Rómov, ktorí prišli po požiari v Poprade o bývanie, presťahovali do kina

Približne 100-člennú skupinu Rómov, ktorí prišli po požiari o strechu nad hlavou, presťahovali 3. marca 2018 z priestorov Základnej školy s materskou školou v Poprade - Matejovciach do Kina Máj.

Približne 100-člennú skupinu Rómov, ktorí prišli po požiari o strechu nad hlavou, presťahovali v sobotu z priestorov Základnej školy s materskou školou v Poprade - Matejovciach do Kina Máj. Hovorca mesta Poprad Marián Galajda pre TASR uviedol, že dôvodom presťahovania do mestskej časti Veľká je fakt, že v pondelok 5. marca sa po jarných prázdninách vracajú deti späť do školy.