Nebezpečná hra so smrťou, ľudia riskujú životy na ľade

Na viacerých miestach Slovenska skončili hazardéri pod ľadom v studenej vode a dva ľudia dokonca zomreli. Iba 11-ročný Alexej v Trenčíne, ktorý sa v pondelok večer spolu s kamarátom šmýkal na Váhu mal jediné šťastie, okolo bežal muž, ktorý ho zo zovretia ľadovej vody v poslednej chvíli vytiahol riskujúc pritom vlastný život.

Miloš Karell z Novej Dubnice športoval neďaleko miesta, kde sa pod ľad prepadol malý chlapec, keď začul zúfalý krik. „Behal som na hrádzi. Troška som trénoval, keď som počul krik z brehu Váhu. Rýchlo som dobehol na miesto a videl pár ľudí, ako ukazujú na hladinu rieky. Asi dvadsať metrov od brehu bol chlapec vo vode, preborený v ľade. Kričal o pomoc,“ povedal záchranca, ktorý neváhal a vrhol sa chlapcovi na pomoc. Ten sa snažil udržať nad hladinou tým, že sa z posledných síl držal ľadu.

Karell, ktorý patrí zhodou okolností k skupine otužilcov, sa plazil po ľade k nemu. Kým ho ľudia istili z brehu, aby neskončil vo vode aj on, doplazil sa k chlapcovi a podal mu konár, aby sa ho chytil. „Šťastím bolo, že tam kde sa prepadol nebol tenký ľad, takže som rád, že to dobre dopadlo. Sám mám päť detí…“ uzavrel statočný Novodubničan.

Miloš Karell, ktorý neváhal a vrhol sa na ľad a zachránil tým 11-ročnému dieťaťu život. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Alexej bol pri Váhu s kamarátom. Prechádzali sa po Zátoke pokoja, ktorá je obľúbeným vychádzkovým miestom Trenčanov. Vtedy sa chlapci rozhodli pre riskantnú hru. „Najprv si hádzali na ľad kamene, asi aby zistili jeho hrúbku, potom šli skúsiť jeho pevnosť osobne,“ povedal svedok. Alexej bol od brehu vzdialený už približne dvadsať metrov, keď sa pod ním zlomil ľad a on skončil v ľadovej vode. V rieke mohol byť približne šesť minút, kým pribehol Karell a vytiahol ho von. Ostatní ľudia volali hasičov, políciu a kričali o pomoc. Snažili sa chlapcovi podať konár, aby sa mal o čo zachytiť, ale bol príliš ďaleko od brehu.

Nie vždy sa to skončí šťastne

Prípady, kedy sa pod ľad preborili korčuliari, deti, alebo ľudia, ktorí skúšali, či je ľad dostatočne pevný, riešia hasiči každoročne. Nie vždy sa to skončí šťastne, ako v prípade Trenčana Alexeja. Podľa hovorkyne Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzany Farkasovej zasahovali hasiči od 18. februára, teda od času, kedy na Slovensku nastalo výraznejšie ochladenie, v súvislosti so záchranou ľudí zo zamrznutej vodnej plochy celkovo štyrikrát a to na vodných plochách v okresoch Trenčín, Senec, Senica a Čadca.

„Pri takýchto prípadoch hasiči zasahujú najmä v období, keď dôjde k náhlemu otepleniu a zamrznuté vodné plochy sa topia a prestávajú byť stabilné. Hasičský a záchranný zbor v tomto období neodporúča vykonávať akékoľvek aktivity na zamrznutej vodnej ploche,“ dodala Farkasová.

Tendencia riskovať

Podľa psychologičky Magdalény Krasulovej je u niektorých ľudí tendencia riskovať vyššia. „Už u detí je osobnostné založenie, ktorého súčasťou je tendencia viac či menej riskovať, teda rizikovosť v správaní. Veľakrát sa toto skúma najmä u dospelých, ktorí sa dostanú do rozporu so zákonom, alebo inou spoločenskou normou a človek, ktorý má v osobnosti zvýšenú tendenciu riskovať a vie to o sebe, má šancu to odkontrolovať,“ hovorí Krasulová. Dieťa podľa nej ešte nemusí vedieť, že takúto tendenciu má.

V prípade chlapca z Trenčína je však z jeho správania zjavné, že by mal byť v živote mimoriadne opatrný. „U detí, kde dochádza k takémuto správaniu sa rysuje osobnosť v tom zmysle, že tendencia riskovať bude nielen ísť na ľad, ale aj robiť iné nebezpečné veci,“ zdvíha varovný prst psychologička. Podľa nej chlapca môže takáto skúsenosť poučiť, ale nie nadlho. "Môže, ale vždy iba na chvíľu, pretože ak mám tú tendenciu riskovať, tak budem riskovať zase v inej oblasti, možno oveľa závažnejšej, budem vyhľadávať nebezpečné situácie, prináša mi to nejaké pozitívne prežívanie. Takýto ľudia veľakrát neriskujú prvoplánovo.

Sledujú tým pozitívne prežívanie, upokojuje ich to," dodala psychologička s tým, že zmienení ľudia sú potom náchylnejší k úrazom, či k predčasnej smrti. „Táto časť osobnosti sa skúma napríklad u vodičov z povolania, alebo u žiadateľov o zbrojný preukaz. Tu je zvýšená rizikovosť v správaní kontraindikáciou, aby mohla byť konštatovaná psychická spôsobilosť,“ uzavrela Krasulová.

Otvor v ľade už nenašiel

Nedeľa popoludní sa stala osudnou aj pre otužilca Matúša (34), ktorý žil v Bratislave. Ten sa bol spolu so skupinou ľadových medveďov otužovať v jazere Guláška v Senci. Nadšenci si vysekali asi tri metre od brehu otvor do ľadu. Pred koncom akcie sa však Matúš ponoril, ale nájsť z vody otvor vysekaný v ľade už nedokázal. Nešťastie sa stalo začiatkom marca aj v susedných Čechách, kde sa na zamrznutej Orlickej priehrade prelomil pod korčuliarmi ľad. Jeden z troch korčuliarov sa utopil.