Socha Márie Terézie na Hviezdoslavovom námestí nebude

Súsošie skúšobne vystavili na Hviezdoslavovom námestí. Krátkodobá verejná prezentácia bola pre bratislavských mestských poslancov, ktorí vo štvrtok na rokovaní mestského parlamentu o nájomnej zmluve na priestor pred hotelom hovorili. Socha autorky Martiny Zimanovej Matúšovej je tretinovou bronzovou kópiou pôvodnej sochy od Jána Fadrusza z roku 1897, ktorú postavili ako pomník kráľovských korunovácií v Bratislave.

Poslancom sa umiestnenie nepozdávalo

Podľa poslanca Branislava Kaliského sa socha hodí viac do interiéru ako do exteriéru a pred hotelom je už podľa neho dosť sôch i fontán. Poslankyňa Soňa Svoreňová spomenula, že Mária Terézia do mesta patrí, miesto pred hotelom však nie je ideálne. Pripojil sa aj poslanec Ján Budaj, ktorý poznamenal, že Hviezdoslavovo námestie je kľúčové námestie, socha je napodobeninu a je to parafráza originálu. Spájanie námestia so sochou sa mu nepáči a je to podľa neho na dlhšiu debatu. Umiestniť sochu v interiéri by bolo lepšie aj podľa poslankyne Dany Čahojovej.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal pred hlasovaním novinárom povedal, že rozhodnutie, či súsošie na námestí bude, alebo nebude, je na mestskom zastupiteľstve.

Atrakcia aj pre turistov

Maroš Mačuha z Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorý bol za osadenie sochy na námestí, pred poslancami v diskusii povedal, že socha sa v týchto dňoch pred hotelom stretáva so záujmom ľudí. Ako dodal, je to atrakcia a turisti sa pri nej fotia. „Je ťažké nájsť pre ňu miesto. Ak neprejde návrh, socha Márie Terézie nebude a všetko bude tak ako doteraz,“ informoval zastupiteľstvo. Poslanec Peter Pilinský mu na to odpovedal, že záujem o fotografie so sochou je preto, že je tam len na pár dní. Niektorí poslanci tiež v diskusii pripomenuli, že sochu by bolo lepšie umiestniť napríklad na Bratislavskom hra­de.

Čo bude so sochou?

Mačuha po hlasovaní poslancov pred novinármi povedal, že umiestniť sochu na Hrad nie je dobré riešenie. Počas zimy tam podľa neho nechodí toľko ľudí, ako napríklad na Hviezdoslavovo námestie. Čo teraz bude so sochou nie je zatiaľ známe. Podľa Mačuhu môže skončiť v súkromnom priestore.

Priestor pre sochu si chcel prenajať hotel, ktorý je na Hviezdoslavovom námestí. Plochu, na ktorej by mohla byť socha, chceli platiť v rámci nájmu pozemku pred hotelom. V dôvodovej správe predkladateľ informuje, že plocha, na ktorej by sochu umiestnili, by zaberala štyri metre štvorcové.

Mária Terézia

Mária Terézia bola rakúska arcivojvodkyňa, uhorská a česká kráľovná z rodu Habsburgovcov. Narodila sa 13. mája 1717 vo Viedni, kde aj 29. novembra 1780 zomrela. Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne. Korunovali ju v roku 1741 v Bratislave a v roku 1743 v Prahe. Bola manželkou Františka I. Lotrinského, s ktorým mala šestnásť detí. Mária Terézia sa pričinila o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva a zreorganizovala armádu.