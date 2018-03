Kaviareň Dobre&Dobré integrujúca ľudí bez domova musela skončiť

(Kliknutím na obrázok zväčši, Za tri roky života kaviarne sa podarilo dostať z ulice a integrovať do spoločnosti viacerých ľudí.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Michal Lukáč

„Fungovanie kaviarne bolo potrebné dotovať a my sme sa rozhodli, že to obmedzené množstvo zdrojov, ktoré máme, presmerujeme radšej do našich kľúčových aktivít, najmä do práce s ľuďmi bez domova v teréne, iných integračných projektov a do nového projektu zameraného na ukončenie bezdomovectva vďaka bývaniu,“ uviedol projektový riaditeľ OZ Vagusu Sergej Kára. Občianske združenie sa venuje odbornej pomoci ľuďom bez domova priamo v uliciach a tiež v dennom centre Domec.

Kára tiež upozornil, že náklady boli vyššie ako majú iné kaviarne, keďže ľudia v integračnom zamestnávaní potrebujú podporu ďalších pracovníkov. Za problém označil i to, že napriek inovatívnosti projektu podľa jeho slov chýba systematická podpora podobného zamestnávania zo strany štátu či mesta. Ako doplnil, počas posledných mesiacov sa Vagusu nepodarilo nájsť partnera zo súkromného sektora, ktorý by pokryl priebežné straty pri prevádzke.

Napriek vynútenému ukončeniu považujú projekt za úspešný. „Za tri roky života tejto kaviarne sa nám podarilo dostať z ulice a integrovať do spoločnosti viacerých ľudí, a hlavne sa nám podarilo dokázať, že zamestnávanie ľudí bez domova je možné a má zmysel. Tisícom našich zákazníkov sme pomohli odbúrať predsudky voči ľuďom bez domova,“ zhodnotil. Značku Dobre&Dobré si občianske združenie ponechá, rovnako ako aj jej filozofiu.

„Ľudia bez domova budú pod týmto názvom predávať jedlo napríklad na príležitostných trhoch. Zároveň budeme hľadať nové možnosti ako zamestnávať ľudí bez domova v iných sociálno-podnikateľských zámeroch,“ dodal štatutár združenia.