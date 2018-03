Zrušenie tendra na osvetlenie vnímajú bratislavskí poslanci rozpačito

Zrušenie súťaže na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave vnímajú oslovení poslanci hlavného mesta rozpačito. Niektorí tvrdia, že mesto chcelo z tendra "vykorčuľovať", a preto si našlo ako dôvod odhalenie identity niektorých súťažiacich v médiách. Iných táto situácia neteší, pretože je to len predlžovanie neudržateľného stavu.

Mestskí poslanci pritom opakovane žiadali primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby túto súťaž zrušil, pretože je podľa nich vo viacerých bodoch dôvodné podozrenie z porušenia zákona o verejnom obstarávaní. V tomto zmysle podali i podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Poslanec Ján Mrva je na jednej strane rád, že k zrušeniu tendra došlo, primátor si však podľa neho našiel dôvod, aby to nebolo z podnetu poslancov, ale pre odhalenie identity uchádzačov. „Považujem to len za zámienku. Reálne tu súťaž mal zrušiť zo zákonných dôvodov, ktoré sme my namietali. Možno je tam podozrenie, žeby nemal byť víťazom ten, ktorý vyhrať reálne mal, podľa podmienok súťaže,“ povedal.

Poslanec Jozef Uhler to vníma tiež skôr ako zámienku na zrušenie súťaže. „Aby to primátor nemusel zrušiť na základe žiadosti poslancov,“ skonštatoval.

Poslanca Jána Buocika však správa o zrušení tendra prekvapila. Dlhodobo totiž zastával názor, že nech je aj súťaž s chybami, ale nech je súťaž. „Pretože súčasný prevádzkovateľ sa stará o osvetlenie prakticky bez zmluvy, je to len predlžovanie neudržateľného stavu,“ uviedol. Poslanec Juraj Káčer to však vníma ako logické vyústenie toho, že už od začiatku sprevádzali súťaž mnohé pochybnosti. „Myslím si, že rovnako by mali zrušiť aj súťaž na zimnú a letnú údržbu a konečne sa vydať cestou vlastného komunálneho podniku,“ povedal.

Na prvý pohľad by sa podľa poslankyne Lucie Štasselovej zo zrušenia súťaže mohli tešiť tí, ktorí opakovane upozorňujú na netransparentné výberové konanie na prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave. „Magistrát však ako dôvod zrušenia uvádza vyzradenie mien uchádzačov, ktoré neštandardne zverejnil ÚVO samotne. Ak by teda ÚVO chcel naozaj poctivo prešetrovať tender, je vylúčené, aby takto postupovalo,“ skonštatovala. Dúfa, že doterajšie pripomienky poslancov, ktoré spochybňujú transparentný proces, budú v novej súťaži zohľadnené. Magistrát však trvá na tom, že celý proces prebiehal transparentne a striktne podľa zákona.