Zlyhal rušňovodič alebo semafor?

Nehoda sa radí medzi najväčšie na Slovensku, zranilo sa pri nej až osemnásť ľudí, z toho traja stredne ťažko až ťažko a pätnásť ľahko. Nie je vylúčené, že jeden z vlakov išiel na červenú. Osobný vlak z Malaciek do Leopoldova prevážal asi osemdesiat cestujúcich.

Pri Pezinku sa zrazil s rušňovlakom spoločnosti Lokorail, ktorý bol tiež v pohybe. Osobák s cestujúcimi mohol ísť rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu, Lokorail mohol mať 20 až 30 kilometrov za hodinu. Príčina nehody sa vyšetruje, nie je vylúčené, že chyba sa mohla stať na strane Lokorailu. „Tá najpravdepodob­nejšia verzia, s ktorou sa pracuje, je, že vodič súkromnej nákladnej dopravnej spoločnosti pravdepodobne išiel na červenú,“ potvrdil riaditeľ komunikačného odboru Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Cez návestidlo sa zrejme Lokorail dostal na koľaj do jazdnej dráhy osobného vlaku.

„On je ten, čo vošiel do jazdnej dráhy nášmu vlaku, čiže to nebola vina nášho rušňovodiča,“ spresnil Kováč, ktorý pripustil, že na konci vyšetrovania sa môže pokojne ukázať, že zlyhala napríklad svetelná signalizácia. „Nechcem špekulovať, čo zlyhalo. Na to je vyšetrovacia komisia, ktorá to vyšetrí,“ reagoval minister dopravy Árpád Érsek, ktorý po nehode prišiel na miesto nešťastia.

Pôvodne sa zdalo, že sa zranilo 17 ľudí, neskôr ešte jeden cestujúci oznámil zranenie ramena, takže počet pacientov sa vyšplhal na 18, medzi nimi je aj jedno dieťa. V bratislavskej Univerzitnej nemocnici prijali troch najvážnejšie zranených. Jeden utrpel ťažké poranenie v oblasti hlavy a hrudníka. Toho museli aj operovať. „Pacienti sú v súčasnosti mimo ohrozenia života a ich zdravotný stav je stabilizovaný,“ povedala hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. Ostatných pätnásť ľudí bolo zranených iba ľahko. Išlo o tržné rany a poranenia v oblasti nôh a hlavy. Tých v nemocnici ošetrili a vzápätí prepustili domov.

Polícia začala v súvislosti so zrážkou vlakov trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Obom rušňovodičom odobrali krv na zistenie prítomnosti alkoholu. „Vykonaná dychová skúška u rušňovodiča osobného vlaku požitie alkoholických nápojov nepreukázala. Druhému rušňovodičovi bol nariadený odber krvi za účelom zistenia prítomnosti alkoholu,“ uviedla bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. Škody na oboch vlakoch dosiahli astronomickú výšku, predbežne ich odhadli na osemstotisíc eur. Nehoda sa radí k tým vážnejším, ktoré sa na železničnej trati stali. Posledná vážna zrážka sa odohrala v decembri 2017, keď sa na železničnej stanici vo Zvolene zrazil pri posune nákladný vlak s osobným, pričom sa zranilo do desať osôb. Cestujúci vo vlaku najčastejšie pri náraze popadali na zem.

V novembri 2016 na nechránenom železničnom priecestí pred zástavkou Zemianska Oľča narazil osobný vlak RegioJet do kamióna. Z dvadsiatich ľudí vo vlaku sa zranilo sedem. V septembri toho istého roku došlo vo Veľkom Mederi k zrážke vlaku RegioJet a kamióna. Vo vlaku sa viezlo 35 ľudí a okrem posledného vozňa sa všetky vykoľajili. Zranilo sa pätnásť ľudí a rušňovodič bohužiaľ v nemocnici zraneniam podľahol.

V októbri 2012 nabúral zozadu v Bratislave osobný vlak do iného osobného vlaku. Zranilo sa až 23 ľudí, najťažšie rušňovodič. V apríli 2010 sa na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi zrazili dva vlaky a táto nehoda sa skončila smrťou troch ľudí a až desať sa ich zranilo. V elektrickom rušni, ktorý narazil do osobného vlaku, boli v čase nehody štyria ľudia. Jeden z nich bol inštruktor, ktorý zaúčal nového rušňovodiča. Mladík bol jediný, ktorý zo štvorice prežil. V apríli 2008 do stojaceho rýchlika v Bratislave narazil zozadu rušeň s troma osobnými vozňami. Zranilo sa jedenásť ľudí.