Trnavský primátor Bročka odvolal prednostku, dôvodom je verejné obstarávanie

Primátor Trnavy Peter Bročka odvolal z funkcie prednostku mestského úradu Ivanu Mudríkovú. Dôvodom je verejné obstarávanie procesného auditu Mestského úradu v Trnave v hodnote 15-tisíc eur z minulého roka. Bročka dostal anonymný podnet, z ktorého vyplýva, že prednostka o zákazke komunikovala s konateľkou spoločnosti, ktorá ju neskôr získala. Anonym priložil kópie vzájomnej e-mailovej komunikácie prednostky a konateľky spoločnosti CoMa Consulting Zuzany Ludvigovej.

O vyvodenie zodpovednosti a bezodkladné odvolanie prednostky Ivany Mudríkovej z funkcie Bročku požiadal poslanecký klub Naše mesTTo, zložený z poslancov KDH. Podľa jeho predsedu Rastislava Mráza je takýto prípad hrubej manipulácie a klientelizmu pri narábaní s verejnými zdrojmi na mestskom úrade neprípustný. Mudríková od dnešného dňa čerpá dovolenku, vedením mestského úradu bola poverená vedúca ekonomického odboru Zuzana Bigasová.

Primátor Bročka zatiaľ nevie, či v tomto prípade prišlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní alebo iných zákonov, to musia podľa neho povedať inštitúcie na to určené. "Oslovil som úrad pre verejné obstarávanie, požiadal som ich o kontrolu predmetného spisového materiálu, zároveň som so situáciou oboznámil hlavného kontrolóra a požiadal som ho o vykonanie kontroly,“ povedal dnes novinárom Bročka. Podal tiež trestné oznámenie pre možné machinácie vo verejnom obstarávaní a pre krivé obvinenie, keďže anonym tvrdí, že všetko sa dialo na nátlak primátora. "Osobne som presvedčený, že nešlo o konanie s cieľom obohatiť sa, ale trhová konzultácia nemôže ísť cez súkromné e-maily a nemôže prebiehať takýmto spôsobom,“ dodal primátor s tým, že nie je sudca. Vzniknutú situáciu však považuje za nepríjemnú a znepokojujúcu. Bročka nevie posúdiť, či je anonymom poskytnutá e-mailová komunikácia autentická.

Anonym zaslal informácie o neštandardnom priebehu verejného obstarávania aj novinárom a ďalším osobám.