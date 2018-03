Starosta Gemerskej Polomy Michalka dostal podmienečný trest za volebnú korupciu

Najvyšší súd (NS) SR zamietol odvolanie bývalého kandidáta na funkciu starostu obce Gemerská Poloma Miroslava Michalku, ktorého prokurátor obžaloval v prípade volebnej korupcie. Uviedla to hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Najvyšší súd ako súd odvolací na verejnom zasadnutí dňa 20. marca 2018 uznesením zamietol odvolania obžalovaných Miroslava M. a Mateja K. ako nedôvodné. Voči tomuto rozhodnutiu riadny opravný prostriedok nie je prípustný, povedala Važanová.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v júni minulého roka uložil starostovi Gemerskej Polomy v okrese Rožňava trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na tri roky, peňažný trest 300 eur a päťročný zákaz vykonávať verejnú funkciu.

Podľa súdu ako kandidát na funkciu starostu obce pred voľbami a aj počas volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15. novembra 2014 v obci Gemerská Poloma, po vzájomnej dohode s Matejom K. a Vierou K., ich prostredníctvom sľuboval a minimálne dva dni pred voľbami, ale aj v deň volieb, odovzdal najmenej šiestim osobám rómskeho pôvodu ako úplatok pollitrovú fľašu alkoholu vodky, čokoládu a kávu za to, aby vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dali svoj hlas kandidátovi na funkciu starostu obce Gemerská Poloma Ing. Miroslavovi M.

Starostovmu spolupáchateľovi Matejovi Kučerákovi ŠTS vymeral ročný trest s podmienečným odkladom na tri roky a peňažný trest 160 eur.