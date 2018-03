Pištoľník v Žitnej-Radiši strieľal do vzduchu

Pavol najprv testoval nelegálne držanú zbraň a v lese vystrelil desať nábojov. O niekoľko dní neskôr vystrájal aj pred krčmou v obci, kde raz vystrelil do vzduchu. V obci Žitná-Radiša to nebol prvý prípad, keď ľudí ohrozoval ozbrojený muž.

Policajný vyšetrovateľ už obvinil 57-ročného Pavla z nedovoleného ozbrojovania, obchodovania so zbraňami a výtržníctva. Muž z Bánoviec nad Bebravou vlastnil zbraň nelegálne. Išlo o krátku strelnú zbraň značky Beretta, kalibru 22, a približne 14 nábojov. „Pavol mal vo februári z uvedenej zbrane v lese vystrieľať približne desať nábojov,“ povedal trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička. Popoludní 14. marca prišiel Pavol do Žitnej-Radiše a pred krčmou vytiahol tú istú zbraň. „Tam sa mal obvinený dopustiť výtržnosti tým, že vystrelil do vzduchu,“ dodal Kudlička. Pavol podľa neho zbrojný preukaz nevlastní a bude stíhaný na slobode. V prípade dokázania viny mu hrozia tri až osem rokov za mrežami.

Žitná-Radiša už podobnú drámu zažila a opäť sa odohrala pri krčme. V auguste 2010 policajti zatarasili vstup do obce, pretože po dedine sa pohyboval ozbrojený muž. Do krčmy vtrhol Ladislav s pištoľou v ruke. V tom čase tam bola krčmárka a traja štamgasti. Hosťom rozkázal, aby okamžite odišli, dvaja poslúchli, tretí zostal. „Mám vystreliť?“ spýtal sa a skutočne strelil – do okna. Zákazník vybehol a v hostinci zostala len krčmárka a ozbrojený muž, ktorý predtým v neďalekej obci olúpil mladíka. V krčme vystrelil ešte štyrikrát do okien a dverí. Napokon vyhodil aj krčmárku, pil pivo, fajčil a surfoval po internete. Polícia krčmu obkľúčila a napokon Ladislava, ktorý vzal pištoľ otcovi, zadržala.