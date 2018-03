Automechanik vyrába veľkonočné vajíčka so srdiečkami

Silný chlap. Automechanik a vodič. To je Marek Kmeťko z Prievidze. Keď však zo seba zhodí montérky, venuje sa záľube, na akú treba mať mimoriadne jemné a obratné ruky. Vyrába priam dokonalé veľkonočné vajíčka s netradičnou ozdobou - srdiečkami.

Marek Kmeťko vraví, že k výrobe veľkonočných vajíčok ho priviedla mama, ktorá sa jej venuje už 25 rokov. „Mamina dlhé roky robievala vajíčka voskované, škriabané, ale brúsené nik v okolí nerobil. Páčilo sa mi to, tak som vyskúšal. Prvýkrát mi to nešlo, ale po pol roku som skúsil znova a tentoraz sa vajíčko vydarilo. Škrupinka vajíčka sa musí aspoň mesiac sušiť. Biele sa brúsia lepšie ako hnedé, domáce, pretože majú tenšiu štruktúru. Takže zdobím obyčajné, obchodové,“ hovorí Marek. Používa modelársku brúsku a malé zubárske vrtáčiky, sám vraví, že robota je to mimoriadne piplavá, ale všetko sa dá, keď sa chce.

Vajíčka, ktoré vyrába Marek Kmeťko technikou brúsenia, majú jedinečný vzor - srdiečko. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Jeho vajíčka obsahujú navyše jeden prvok, ktorý zatiaľ u konkurencie nevidel – vybrúsené srdiečka. „Vravel som si, že skúsim niečo iné, nakreslil som srdiečka, potom sme vymysleli s mamou jeden vzor za druhým a teraz máme tých vzorov už zo desať,“ vysvetľuje. Vajíčka zdobí rôznou technikou dlho, ale brúseniu sa venuje iba štvrtý rok.

Kým cez deň pracuje Marek ako šofér, skladník a automechanik, večer po práci si sadá za stôl k piplavej robote. Výroba jedného vajíčka trvá hodiny. „Je to práca na etapy. Škrupinky sa najprv musia vybrúsiť, potom sa dávajú odmočiť do vody so Savom a umyjeme ich v teplej vode. Potom sa zase nechajú vysušiť, nastriekajú sa, opäť sa musia vysušiť, potom ich zanesiem mame, ktorá ich navoskuje. Až potom si ich vezmem a mašličkujem,“ smeje sa Marek.

Aj keď celá tortúra trvá dlho, veľakrát sa stane, že na konci zdĺhavého procesu skončí vajíčko v odpadkovom koši. Najčastejšie celá práca vyjde navnivoč na konci samotného zdobenia, pri prevliekaní stužky. „Nezlostí ma to, už som si zvykol. Koľkokrát sa mi stane, že mi z rúk vypadne… Čím viac sa ho snažím držať čo možno najjemnejšie, tým skôr mi vypadne z ruky a rozbije sa,“ dodáva. Výrobou vajíčok si len privyrába popri práci, pred Veľkou nocou ich predáva na jarmokoch.

Kuriózne je, že vajíčka vyrába Marek prakticky celý rok. Oddychuje iba tesne po sviatkoch a cez leto. „Začínam vyrábať mesiac po Veľkej noci. Cez leto nerobím, pri brúsení sa veľmi práši. Ale vyrábam na jar, jeseň a v zime,“ hovorí automechanik s tým, že ľudia majú o ručne vyrábané vajíčka so srdiečkami veľký záujem. „Niekde ofrflú, keď im poviem, že jedno stojí dve eurá, zdá sa im to veľa, ale inde zas hovoria – iba? V Žiline som videl podobné po päť eur,“ dodáva šikovný Prievidžan, otec 13-ročnej dcérky Sáry. Už vyskúšala zopár vajíčok voskovať a vydarili sa jej.

S Veľkou nocou sa v našich končinách spája množstvo zvykov a tradícií ako štyridsaťdňový pôst, pašiové hry, posväcovanie jedál a u niekoho obľúbená, u iného nenávidená šibačka a oblievačka. Už od 14. storočia je vo zvyku, že slovenské ženy obdarujú šibačov maľovanými vajíčkami – kraslicami. Veľkonočné vajíčko bolo nielen odmenou pre šibačov, ale predstavovalo aj symbol lásky. Najstaršou technikou zdobenia vajíčka je farbenie bez výzdoby. V minulosti sa na farbenie využívali farby z prírodných zdrojov, akými bol odvar z cibuľových šúp, kôry slivky, mladej trávy či dubovej kôry.

Náročnejšími technikami je reliéfne voskovanie, táto technika je rozšírená najmä na východnom Slovensku. Na západnom Slovensku dominuje leptanie, ktoré spočíva v chemickom odkrývaní pôvodnej farby škrupiny. Medzi najrozšírenejšie techniky patrí batikovanie, pri ktorom sa zdobí vajíčko až ôsmimi farbami. Známe sú aj techniky vyškrabovania vzorov na zafarbenom vajíčku nožom. Jednou z novších techník je oblepovanie, ktoré sa objavuje až v 19. storočí. Veľmi náročnou technikou je ozdobovanie drôtovaním.