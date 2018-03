Na diaľnici D2 havarovala opitá 30-ročná žena s dieťaťom v aute

Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy havarovala 30-ročná Angelika.

Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy havarovala 30-ročná Angelika. Autor: TASR , KR PZ v Bratislave

Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy havarovala v utorok (27.3.) krátko pred 16.00 h 30-ročná Angelika z hlavného mesta. Polícia jej v dychu namerala pri opakovanej skúške 1,02 mg/l (okolo dve promile) alkoholu v dychu. Vo svojom aute pritom viezla v autosedačke dieťa.

Vodička sa podľa polície v úseku 58 km diaľnice D2 pravdepodobne dostatočne nevenovala šoférovaniu, v dôsledku čoho nestihla reagovať na brzdiacu kolónu a strhla riadenie do pravej strany, kde narazila do tlmiča nárazu. Auto bolo následne odhodené do pravého jazdného pruhu diaľnice.

„Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola vyčíslená na 5 000 na vozidle a 10 000 eur na tlmiči nárazu. Pri dopravnej nehode utrpela vodička ľahké zranenia,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková. V aute sa nachádzalo aj dieťa umiestnené v detskej autosedačke. Kontrolné vyšetrenie v nemocnici u neho zranenia nepreukázali.

Policajti namerali Angelike 1,00 mg/l alkoholu v dychu, pri opakovanej dychovej skúške 1,02 mg/l, čo je hodnota zhruba dve promile. Na mieste jej preto zadržali vodičský preukaz a eskortovali ju na policajné oddelenie. Vodičku polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. Vec sa realizuje v takzvanom super rýchlom konaní.