Bratislava vyhlásila súťaž na diagnostiku Mosta SNP

Most SNP cez Dunaj je zavesený oceľový cestný most, ktorý spája Staré Mesto s Petržalkou. Na staromestskej i petržalskej strane sú estakády, ktoré zabezpečujú spojenie Mosta SNP s priľahlými cestnými komunikáciami. „Štyridsaťpäť rokov sa ho nikto nedotkol, nikto do neho neinvestoval, nekontroloval ho a nechali ho schátrať,“ ozrejmil primátor dôvody, prečo bratislavský magistrát chce most diagnostikovať. Potom sa podľa Nesrovnala v spolupráci s dopravnými odborníkmi poradia, čo s ním spravia. Ako uvádza Úrad pre verejné obstarávanie vo vestníku, predpokladaná hodnota zákazky je 208-tisíc eur bez DPH a záujemcovia môžu prekladať ponuky do 12. apríla.

Riaditeľ Sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností bratislavského magistrátu Marcel Held poznamenal, že táto diagnostika je nad rámec pravidelných prehliadok mosta a mala by navrhnúť aj sanačné úpravy. Na otázku, či je most staticky v poriadku Held odpovedal, že mesto o tom nemá informácie a aj toto je súčasťou diagnostiky mosta. „V súčasnosti diagnostiku obstarávajú a termín na vypracovanie je tri mesiace,“ zhrnul Held. V tomto roku chce magistrát obnoviť aj lávky pre peších na oboch stranách Mosta SNP. Podľa Helda mesto obstaráva projektovú dokumentáciu a keď bude k dispozícii, môžu začať lávky opravovať.

Bratislavský magistrát vlani na Moste SNP opravil cestu. Opravovala ju spoločnosť Swietelsky Slovakia v hodnote 1,5 milióna eur. Súťaž vyhrali spomedzi troch uchádzačov. Práce trvali od začiatku júla do začiatku septembra minulého roka. Oprava vozovky v rámci prvej etapy zahŕňala opravu vonkajších jazdných pruhov v obidvoch jazdných pásoch. Cestári odstránili pôvodné asfaltové a izolačné vrstvy z povrchu oceľovej mostovky, na ktorú po čistení postupne kládli vrstvy liateho asfaltu. Druhá etapa bola v rovnakej forme. Práce navrhli tak, aby rešpektovali požiadavky pre zaťaženie mosta.