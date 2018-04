Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba predstavil programové vyhlásenie

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba predstavil programové vyhlásenie, ktoré avizoval po nástupe do funkcie. Urobil tak na tlačovej konferencii s tým, že vyhlásenie ľudia nájdu aj na internetovej stránke kraja.

“Chceme tak verejne deklarovať naše ciele a zámery a aby nás po piatich rokoch ľudia hodnotili za to, čo sa nám podarilo splniť a čo nie a ako kvalitne sme to urobili,“ uviedol Droba. Dodal, že programové vyhlásenie je trochu vizionárske a prekračuje krajské kompetencie, ale je presvedčený o tom, že dobrou spoluprácou by kraj mohol dosiahnuť aj veci, na ktoré nemá priamy vplyv.

Jednou zo základných téz programového vyhlásenia je oblasť dopravy. “Zaväzujeme sa vybudovať obchvat Pezinka, ktorý má dve fázy. Prvá je projektová a druhá je následne výstavba. Bude to výstavba prvej časti, to znamená od križovatky Triblavina po Pezinok,“ uviedol predseda BSK. Kraj ďalej podľa neho opraví desať mostov, rozšíri tiež integrovanú dopravu či vybuduje infraštruktúru. “Pôjde o prestupné terminály či záchytné parkoviská,“ dodal Juraj Droba.

V sociálnej oblasti a zdravotníctve si kraj uvedomuje, že bude pribúdať starších ľudí a tak bude potrebné sa o nich lepšie starať. “Chceme napríklad vybudovať autistické centrum pre dospelých, zvýšiť kapacity v domovoch sociálnych služieb či z polikliniky v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves máme ambíciu urobiť moderné zdravotné stredisko. Tiež chceme zachovať pohotovosť v Malackách,“ vysvetlil Droba.

“V oblasti životného prostredia vieme, že máme jednu z najväčších devíz kraja, a tou je zásobáreň pitnej vody. Pripravujeme tak memorandum o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou,“ uviedol predseda kraja a dodal, že budú tiež revitalizovať parky, prepájať cyklotrasy a pripravený je už aj projekt lávky ponad rieku Moravu.

Kraj bude pokračovať v rekonštrukciách škôl. “Chceme tiež podporovať duálne vzdelávanie, budeme zároveň hľadať spôsoby, ako zvýšiť odmeňovanie učiteľov, ako pracovať aj na štartovacom bývaní pre vybraných učiteľov,“ priblížil predseda plány kraja v školstve. V oblasti kultúry a cestovného ruchu opraví kraj podľa Drobu štyri národné kultúrne pamiatky. “Ide o seneckú synagógu, Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, kaštieľ v Malinove a kaštieľ v Stupave,“ povedal Juraj Droba.

Droba dodal, že BSK sa hlási k trom zásadám, ktorými sa bude riadiť najbližších päť rokov a sú to transparentnosť, otvorenosť a spolupráca.