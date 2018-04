Hasiči likvidovali požiar v bytovom dome v Košiciach, evakuovali 22 ľudí

Ako informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, vyvádzali ich aj pomocou evakuačných masiek. Na miesto privolali aj hasičský autobus. Jednu ženu, ktorá neskôr skolabovala, previezli do Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH).

Podľa slov operačného dôstojníka išlo o požiar elektrickej rozvodnej skrine na chodbe ôsmeho poschodia, ktorý sa začal šíriť aj na ďalšie podlažia. Predbežná škoda bola vyčíslená na 5000 eur. Na mieste zasahovalo 17 príslušníkov s desiatimi kusmi techniky.

Byty pravdepodobne poškodené neboli.

V súvislosti s požiarom vážnejšie zranenia okrem nadýchania sa splodinami horenia podľa starostu mestskej časti (MsČ) Košice-Západ Jána Jakubova neevidovali. „Po ukončení prác hasičov v priebehu včerajšieho (7.4.) večera bolo rozhodnuté, že pre nadmerné zadymenie nie je možné pustiť späť obyvateľov od ôsmeho poschodia vyššie,“ informoval. Evakuované osoby si podľa jeho ďalších slov našli náhradné bývanie u rodiny či známych. „Neboli sme teda nútení poskytnúť žiadne núdzové ubytovanie, aj keď sme na to boli pripravení,“ doplnil.

Krízový štáb mesta a MsČ zasadal hneď po zásahu, v prípade potreby je podľa starostu v pohotovosti. V priebehu nedele vykonávajú hasiči spolu s ďalšími pracovníkmi obhliadku budovy. „Je potrebné jednoznačne zdôvodniť, prečo k požiaru došlo,“ uviedol s tým, že pravdepodobne išlo o skrat alebo neodborný zásah v rámci elektrického rozvádzača.

V celom dome bol odstavený plyn a elektrická energia, ktorá by sa mala v priebehu dňa postupne zapájať v častiach, ktoré neboli zničené požiarom. „Komplikovanejšie to bude s plynom. Realizovať sa to bude za účasti správcovskej spoločnosti tohto bytového domu,“ dodal.

„Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiarov, avšak vzhľadom na ešte stále prebiehajúce úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.